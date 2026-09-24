5400863068318, Telex, Neurovision виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Telex
Альбом (сингл)
Neurovision
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб.
В наличии
Код товара: 665436
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 400 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Mute
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mute
Barcode
[5400863068318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Telex
Альбом (сингл)
Neurovision
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
A/B, Realite, Cliche, En Route Vers De Nouvelles, Aventures, Tour De France, We Are All Getting Old, My Time, Plus De Distance (More Than Distance), Euro-Vision, Dance To The Music, Lakelele, Soul Waves
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара 5400863068318, Telex, Neurovision виниловая пластинка
Откройте для себя уникальный мир звука с виниловой пластинкой "Neurovision" от Telex. Этот альбом формата 1LP представляет собой увлекательное погружение в звуковую гармонию и творческое видение исполнителя. "Neurovision" порадует вас интригующими композициями и атмосферой, способной захватить ваше внимание. Не упустите возможность купить эту виниловую пластинку и добавить новые звуковые впечатления в свою коллекцию.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 180 руб.1045 руб. в СплитNik Bartsch - Entendre (0602435427096) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитМихаил Башаков - Лучшее (Lsm 0037) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитЗдуард Хиль - Лучшее (4657851921556) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитИоганн Себастьян Бах - Скрипичные концерты (4657792369004) вини...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитВивальди Антонио - Времена года (4657792369011) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитПосле 11 - Детям до 16 (4657819840806) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в Сплит5 Утра - Лучшее (Clear) (4657819840059) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитЛицей - Открытый занавес (Cristal Blue) (4657792369967) винилова...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитМанго-Манго - Источник наслаждения (4657819841711) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитСергей Васильевич Рахманинов - Литургия св. Иоанна Златоуста (4...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитСборник - ZION "15 Лет" (Orange & Red) (4657819842824) виниловая...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитМохито - Счастье в простом (4657819840813) виниловая пластинка
Бренд
Mute
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mute
Barcode
[5400863068318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Telex
Альбом (сингл)
Neurovision
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
A/B, Realite, Cliche, En Route Vers De Nouvelles, Aventures, Tour De France, We Are All Getting Old, My Time, Plus De Distance (More Than Distance), Euro-Vision, Dance To The Music, Lakelele, Soul Waves
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Откройте для себя уникальный мир звука с виниловой пластинкой "Neurovision" от Telex. Этот альбом формата 1LP представляет собой увлекательное погружение в звуковую гармонию и творческое видение исполнителя. "Neurovision" порадует вас интригующими композициями и атмосферой, способной захватить ваше внимание. Не упустите возможность купить эту виниловую пластинку и добавить новые звуковые впечатления в свою коллекцию.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
5400863068318, Telex, Neurovision виниловая пластинка - стоимость товара 4400 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре 5400863068318, Telex, Neurovision виниловая пластинка