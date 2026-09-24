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Bartees Strange - Farm To Table (0191400048812) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bartees Strange - Farm To Table (0191400048812) виниловая пластинка

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Bartees Strange - Farm To Table (0191400048812) виниловая пластинка - фото 1
Bartees Strange - Farm To Table (0191400048812) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bartees Strange
Альбом (сингл)
Farm To Table
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bartees Strange - Farm To Table (0191400048812) виниловая пластинка - фото 1
  • Bartees Strange - Farm To Table (0191400048812) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665426
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Bartees Strange - Farm To Table (0191400048812) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0191400048812]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bartees Strange
Альбом (сингл)
Farm To Table
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Heavy Heart, Mulholland Dr., Wretched, Cosigns, Tours, Hold The Line, We Were Only Close For Like Two Weeks, Escape This Circus, Daily s (Vinyl Only Track), Black Gold, Hennessy
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bartees Strange - Farm To Table (0191400048812) виниловая пластинка

Погрузитесь в мир уникальных звуков с виниловой пластинкой Farm To Table от Bartees Strange. Этот альбом формата 1LP поразит вас сочетанием разнообразных музыкальных стилей и глубокими текстами песен. Каждый трек на этой пластинке отражает талант и индивидуальность исполнителя, создавая неповторимую атмосферу. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Farm To Table и погрузиться в эмоциональное путешествие, предлагаемое Bartees Strange.

Отзывы о товаре Bartees Strange - Farm To Table (0191400048812) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0191400048812]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bartees Strange
Альбом (сингл)
Farm To Table
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Heavy Heart, Mulholland Dr., Wretched, Cosigns, Tours, Hold The Line, We Were Only Close For Like Two Weeks, Escape This Circus, Daily s (Vinyl Only Track), Black Gold, Hennessy
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Погрузитесь в мир уникальных звуков с виниловой пластинкой Farm To Table от Bartees Strange. Этот альбом формата 1LP поразит вас сочетанием разнообразных музыкальных стилей и глубокими текстами песен. Каждый трек на этой пластинке отражает талант и индивидуальность исполнителя, создавая неповторимую атмосферу. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Farm To Table и погрузиться в эмоциональное путешествие, предлагаемое Bartees Strange.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bartees Strange - Farm To Table (0191400048812) виниловая пластинка - купить по цене 3440 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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