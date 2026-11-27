Opeth - Damnation (0196588611810) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Opeth - Damnation (0196588611810) виниловая пластинка
Купить виниловую пластинку Opeth / Damnation (20th Anniversary Edition) (1LP) - это возможность взглянуть на шедевральное творение группы Opeth в новом свете. На этом альбоме вы услышите эпические композиции, которые переносят вас в мир гармоничного сочетания прогрессивного рока и мелодичного дэта. Музыка Opeth воплощает гармоничное сочетание тяжелых гитарных риффов и величественных мелодий. Купите виниловую пластинку Opeth / Damnation (20th Anniversary Edition) (1LP) и ощутите непревзойденное качество звука и музыкальную глубину этого альбома. Каждая песня на этой пластинке – это искусство, которое заставляет задуматься, погрузиться внутрь себя и насладиться неповторимым звучанием группы Opeth.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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