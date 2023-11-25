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Primal Scream - Riot City Blues Sessions (coloured) (0194398738314) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Primal Scream - Riot City Blues Sessions (coloured) (0194398738314) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Primal Scream - Riot City Blues Sessions (coloured) (0194398738314) виниловая пластинка - фото 1
Primal Scream - Riot City Blues Sessions (coloured) (0194398738314) виниловая пластинка - фото 2
Primal Scream - Riot City Blues Sessions (coloured) (0194398738314) виниловая пластинка - фото 3
Primal Scream - Riot City Blues Sessions (coloured) (0194398738314) виниловая пластинка - фото 4
Primal Scream - Riot City Blues Sessions (coloured) (0194398738314) виниловая пластинка - фото 5
Primal Scream - Riot City Blues Sessions (coloured) (0194398738314) виниловая пластинка - фото 6
Primal Scream - Riot City Blues Sessions (coloured) (0194398738314) виниловая пластинка - фото 7
Primal Scream - Riot City Blues Sessions (coloured) (0194398738314) виниловая пластинка - фото 8
Primal Scream - Riot City Blues Sessions (coloured) (0194398738314) виниловая пластинка - фото 9
Primal Scream - Riot City Blues Sessions (coloured) (0194398738314) виниловая пластинка - фото 10
Primal Scream - Riot City Blues Sessions (coloured) (0194398738314) виниловая пластинка - фото 11
Primal Scream - Riot City Blues Sessions (coloured) (0194398738314) виниловая пластинка - фото 12
Primal Scream - Riot City Blues Sessions (coloured) (0194398738314) виниловая пластинка - фото 13
Primal Scream - Riot City Blues Sessions (coloured) (0194398738314) виниловая пластинка - фото 14
Primal Scream - Riot City Blues Sessions (coloured) (0194398738314) виниловая пластинка - фото 15
Primal Scream - Riot City Blues Sessions (coloured) (0194398738314) виниловая пластинка - фото 16
Primal Scream - Riot City Blues Sessions (coloured) (0194398738314) виниловая пластинка - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Primal Scream
Альбом (сингл)
Riot City Blues Sessions
Жанр
Indie Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Primal Scream - Riot City Blues Sessions (coloured) (0194398738314) виниловая пластинка - фото 1
  • Primal Scream - Riot City Blues Sessions (coloured) (0194398738314) виниловая пластинка - фото 2
  • Primal Scream - Riot City Blues Sessions (coloured) (0194398738314) виниловая пластинка - фото 3
  • Primal Scream - Riot City Blues Sessions (coloured) (0194398738314) виниловая пластинка - фото 4
  • Primal Scream - Riot City Blues Sessions (coloured) (0194398738314) виниловая пластинка - фото 5
  • Primal Scream - Riot City Blues Sessions (coloured) (0194398738314) виниловая пластинка - фото 6
  • Primal Scream - Riot City Blues Sessions (coloured) (0194398738314) виниловая пластинка - фото 7
  • Primal Scream - Riot City Blues Sessions (coloured) (0194398738314) виниловая пластинка - фото 8
  • Primal Scream - Riot City Blues Sessions (coloured) (0194398738314) виниловая пластинка - фото 9
  • Primal Scream - Riot City Blues Sessions (coloured) (0194398738314) виниловая пластинка - фото 10
  • Primal Scream - Riot City Blues Sessions (coloured) (0194398738314) виниловая пластинка - фото 11
  • Primal Scream - Riot City Blues Sessions (coloured) (0194398738314) виниловая пластинка - фото 12
  • Primal Scream - Riot City Blues Sessions (coloured) (0194398738314) виниловая пластинка - фото 13
  • Primal Scream - Riot City Blues Sessions (coloured) (0194398738314) виниловая пластинка - фото 14
  • Primal Scream - Riot City Blues Sessions (coloured) (0194398738314) виниловая пластинка - фото 15
  • Primal Scream - Riot City Blues Sessions (coloured) (0194398738314) виниловая пластинка - фото 16
  • Primal Scream - Riot City Blues Sessions (coloured) (0194398738314) виниловая пластинка - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 
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В наличии
Код товара: 500842
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Загружаем...
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Загружаем...
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Primal Scream - Riot City Blues Sessions (coloured) (0194398738314) виниловая пластинка
3 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398738314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Primal Scream
Альбом (сингл)
Riot City Blues Sessions
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Country Girl, Nitty Gritty, Suicide Sally & Johnny Guitar, When the Bomb Drops, Stone Ya to the Bone (Country Girl B-Side), Gamblin’ Bar Room Blues, Country Blues No. 1 (Some Velvet Morning B side), Little Death, To Live Is to Fly (Country Girl B-Side), Zeppelin Blues While Thinking of Robert Parker (Dolls B-Side), The 99th Floor, We’re Gonna Boogie, Gimme Some Truth (Sometimes I Feel So Lonely B-Side), Dolls (Sweet Rock & Roll) (version from Maximum Rock n Roll), It’s Not Enough (Dolls B-Side),
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Primal Scream - Riot City Blues Sessions (coloured) (0194398738314) виниловая пластинка

Расширенное переиздание знаменитого альбома Primal Scream, получившее название "Riot City Blues Sessions". Лимитированное издание на двойном цветном виниле, эксклюзивно для Record Store Day 2021. В этом году исполняется 15 лет "Riot City Blues", восьмому студийному альбому Primal Scream. В него вошли любимые фанатами "Country Girl" и "Dolls". Это был последний альбом с гитаристом Робертом «Throb» Янгом, который позже покинул коллектив после 22 лет в группе. Вклад в альбом внесли Элисон Моссхарт (The Kills) и Уилл Сержант (Echo & The Bunnymen). Чтобы отметить это событие, фронтмен Бобби Гиллеспи добавил семь треков, ранее выпущенных как би-сайды, в том числе кавер на песню Таунса Ван Зандта "To Live Is To Fly", и переупорядочил альбом, разместив его по 4-м сторонам в расширенном наборе из 2LP. На обложке юбилейного издания будет оригинальная фотография Уильяма Эгглстона, которая была взята за основу обложки оригинального релиза 2006 года.



Теги товара: Indie, Цветной винил

Отзывы о товаре Primal Scream - Riot City Blues Sessions (coloured) (0194398738314) виниловая пластинка

25.11.2023
Михаил

Достоинства:
Крутой альбом.
Красивое переиздание.
2 пластинки.



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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398738314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Primal Scream
Альбом (сингл)
Riot City Blues Sessions
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Country Girl, Nitty Gritty, Suicide Sally & Johnny Guitar, When the Bomb Drops, Stone Ya to the Bone (Country Girl B-Side), Gamblin’ Bar Room Blues, Country Blues No. 1 (Some Velvet Morning B side), Little Death, To Live Is to Fly (Country Girl B-Side), Zeppelin Blues While Thinking of Robert Parker (Dolls B-Side), The 99th Floor, We’re Gonna Boogie, Gimme Some Truth (Sometimes I Feel So Lonely B-Side), Dolls (Sweet Rock & Roll) (version from Maximum Rock n Roll), It’s Not Enough (Dolls B-Side),
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Расширенное переиздание знаменитого альбома Primal Scream, получившее название "Riot City Blues Sessions". Лимитированное издание на двойном цветном виниле, эксклюзивно для Record Store Day 2021. В этом году исполняется 15 лет "Riot City Blues", восьмому студийному альбому Primal Scream. В него вошли любимые фанатами "Country Girl" и "Dolls". Это был последний альбом с гитаристом Робертом «Throb» Янгом, который позже покинул коллектив после 22 лет в группе. Вклад в альбом внесли Элисон Моссхарт (The Kills) и Уилл Сержант (Echo & The Bunnymen). Чтобы отметить это событие, фронтмен Бобби Гиллеспи добавил семь треков, ранее выпущенных как би-сайды, в том числе кавер на песню Таунса Ван Зандта "To Live Is To Fly", и переупорядочил альбом, разместив его по 4-м сторонам в расширенном наборе из 2LP. На обложке юбилейного издания будет оригинальная фотография Уильяма Эгглстона, которая была взята за основу обложки оригинального релиза 2006 года.


Теги товара: Indie, Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы
25.11.2023
Михаил

Достоинства:
Крутой альбом.
Красивое переиздание.
2 пластинки.


Primal Scream - Riot City Blues Sessions (coloured) (0194398738314) виниловая пластинка – стоимость товара 3090 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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