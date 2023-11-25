Primal Scream - Riot City Blues Sessions (coloured) (0194398738314) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Primal Scream - Riot City Blues Sessions (coloured) (0194398738314) виниловая пластинка
Расширенное переиздание знаменитого альбома Primal Scream, получившее название "Riot City Blues Sessions". Лимитированное издание на двойном цветном виниле, эксклюзивно для Record Store Day 2021. В этом году исполняется 15 лет "Riot City Blues", восьмому студийному альбому Primal Scream. В него вошли любимые фанатами "Country Girl" и "Dolls". Это был последний альбом с гитаристом Робертом «Throb» Янгом, который позже покинул коллектив после 22 лет в группе. Вклад в альбом внесли Элисон Моссхарт (The Kills) и Уилл Сержант (Echo & The Bunnymen). Чтобы отметить это событие, фронтмен Бобби Гиллеспи добавил семь треков, ранее выпущенных как би-сайды, в том числе кавер на песню Таунса Ван Зандта "To Live Is To Fly", и переупорядочил альбом, разместив его по 4-м сторонам в расширенном наборе из 2LP. На обложке юбилейного издания будет оригинальная фотография Уильяма Эгглстона, которая была взята за основу обложки оригинального релиза 2006 года.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Indie, Цветной винил
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Indie, Цветной винил
Достоинства:
Крутой альбом.
Красивое переиздание.
2 пластинки.
Отзывы о товаре Primal Scream - Riot City Blues Sessions (coloured) (0194398738314) виниловая пластинка
Достоинства:
Крутой альбом.
Красивое переиздание.
2 пластинки.