Bruno Mars - The Romantic (0075678590511) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Bruno Mars - The Romantic (0075678590511) виниловая пластинка
Мировая мегазвезда и 16-кратный обладатель премии «Грэмми» Бруно Марс выпускает долгожданный новый сольный альбом «The Romantic» Издание на виниле Это первый сольный релиз Марса после его знакового альбома «24K Magic» 2016 года. Но Бруно Марс не исчезал из поля зрения в эти годы. Напротив, он продолжает доказывать, что является одной из самых влиятельных фигур в музыкальной индустрии. Он укрепил свою огромную популярность благодаря великолепному сотрудничеству с Андерсоном .Пааком в составе дуэта Silk Sonic, а также благодаря хитам, записанным совместно с Леди Гагой и ROS?. По состоянию на 2026 год он получил как минимум семь бриллиантовых сертификатов RIAA за песни, включая "Just the Way You Are", которая теперь является самой сертифицированной песней в истории (21 платиновый сертификат RIAA), "Uptown Funk" (с участием Марка Ронсона), "Grenade", "That's What I Like", "When I Was Your Man", "Locked Out of Heaven" и "The Lazy Song". Главный сингл, «I Just Might», был выпущен 9 января 2026 года. Концертный тур в поддержку альбома, «The Romantic Tour» запланирован на период с апреля по октябрь 2026 года и будет включать 41 концерт в Северной Америке и Европе.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 460 руб.865 руб. в СплитМумий Тролль - 8 Часть 2 (Lim.Ed., Blue Cover) (Mtviii 888-23-2)...
-
В наличииЦена 3 480 руб.870 руб. в СплитMeghan Trainor - Treat Myself (coloured) (0190758364612) винилов...
-
В наличииЦена 3 480 руб.870 руб. в СплитThe Flaming Lips - The Soft Bulletin Companion (coloured) (00936...
-
В наличииЦена 3 480 руб.870 руб. в СплитRag'n'Bone Man - Life By Misadventure (0194398549712) виниловая ...
-
В наличииЦена 3 480 руб.870 руб. в СплитHugar - Rift (0194399415719) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 480 руб.870 руб. в СплитDream Theater - Awake Demos (1994) (0194399834213) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 480 руб.870 руб. в СплитDream Theater - When Dream And Day Reunite (Live) (0194399264218...
-
В наличииЦена 3 480 руб.870 руб. в СплитStiff Little Fingers - BBC Live In Concert (coloured) (019029650...
-
В наличииЦена 3 480 руб.870 руб. в СплитLou Reed - New York (coloured) (0603497843206) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 480 руб.870 руб. в СплитThe Snuts - W.L. Live From Stirling Castle (coloured) (019029657...
-
В наличииЦена 3 480 руб.870 руб. в СплитRudimental - Ground Control (coloured) (0190296683954) виниловая...
-
В наличииЦена 3 490 руб.873 руб. в СплитPaul Stanley'S Soul Station(Kiss - Now And Then (2Lp) (602435149...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Отзывы о товаре Bruno Mars - The Romantic (0075678590511) виниловая пластинка