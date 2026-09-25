Top.Mail.Ru
Bruno Mars - The Romantic (0075678590511) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Bruno Mars - The Romantic (0075678590511) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Bruno Mars - The Romantic (0075678590511) - фото 1
Bruno Mars - The Romantic (0075678590511) - фото 2
Bruno Mars - The Romantic (0075678590511) - фото 3
Bruno Mars - The Romantic (0075678590511) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Bruno Mars
Альбом (сингл)
The Romantic
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bruno Mars - The Romantic (0075678590511) - фото 1
  • Bruno Mars - The Romantic (0075678590511) - фото 2
  • Bruno Mars - The Romantic (0075678590511) - фото 3
  • Bruno Mars - The Romantic (0075678590511) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733700
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Bruno Mars - The Romantic (0075678590511) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0075678590511]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Bruno Mars
Альбом (сингл)
The Romantic
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Risk It All, Cha Cha Cha, I Just Might, God Was Showing Off, Why You Wanna Fight?, On My Soul, Something Serious, Nothing Left, Dance With Me
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bruno Mars - The Romantic (0075678590511) виниловая пластинка

Мировая мегазвезда и 16-кратный обладатель премии «Грэмми» Бруно Марс выпускает долгожданный новый сольный альбом «The Romantic» Издание на виниле Это первый сольный релиз Марса после его знакового альбома «24K Magic» 2016 года. Но Бруно Марс не исчезал из поля зрения в эти годы. Напротив, он продолжает доказывать, что является одной из самых влиятельных фигур в музыкальной индустрии. Он укрепил свою огромную популярность благодаря великолепному сотрудничеству с Андерсоном .Пааком в составе дуэта Silk Sonic, а также благодаря хитам, записанным совместно с Леди Гагой и ROS?. По состоянию на 2026 год он получил как минимум семь бриллиантовых сертификатов RIAA за песни, включая "Just the Way You Are", которая теперь является самой сертифицированной песней в истории (21 платиновый сертификат RIAA), "Uptown Funk" (с участием Марка Ронсона), "Grenade", "That's What I Like", "When I Was Your Man", "Locked Out of Heaven" и "The Lazy Song". Главный сингл, «I Just Might», был выпущен 9 января 2026 года. Концертный тур в поддержку альбома, «The Romantic Tour» запланирован на период с апреля по октябрь 2026 года и будет включать 41 концерт в Северной Америке и Европе.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Bruno Mars - The Romantic (0075678590511) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0075678590511]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Bruno Mars
Альбом (сингл)
The Romantic
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Risk It All, Cha Cha Cha, I Just Might, God Was Showing Off, Why You Wanna Fight?, On My Soul, Something Serious, Nothing Left, Dance With Me
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Мировая мегазвезда и 16-кратный обладатель премии «Грэмми» Бруно Марс выпускает долгожданный новый сольный альбом «The Romantic» Издание на виниле Это первый сольный релиз Марса после его знакового альбома «24K Magic» 2016 года. Но Бруно Марс не исчезал из поля зрения в эти годы. Напротив, он продолжает доказывать, что является одной из самых влиятельных фигур в музыкальной индустрии. Он укрепил свою огромную популярность благодаря великолепному сотрудничеству с Андерсоном .Пааком в составе дуэта Silk Sonic, а также благодаря хитам, записанным совместно с Леди Гагой и ROS?. По состоянию на 2026 год он получил как минимум семь бриллиантовых сертификатов RIAA за песни, включая "Just the Way You Are", которая теперь является самой сертифицированной песней в истории (21 платиновый сертификат RIAA), "Uptown Funk" (с участием Марка Ронсона), "Grenade", "That's What I Like", "When I Was Your Man", "Locked Out of Heaven" и "The Lazy Song". Главный сингл, «I Just Might», был выпущен 9 января 2026 года. Концертный тур в поддержку альбома, «The Romantic Tour» запланирован на период с апреля по октябрь 2026 года и будет включать 41 концерт в Северной Америке и Европе.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bruno Mars - The Romantic (0075678590511) виниловая пластинка - стоимость товара 3620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...