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Nosound - Lightdark (coloured) (0802644585017) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Nosound - Lightdark (coloured) (0802644585017) виниловая пластинка

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Nosound - Lightdark (coloured) (0802644585017) виниловая пластинка - фото 1
Nosound - Lightdark (coloured) (0802644585017) виниловая пластинка - фото 2
Nosound - Lightdark (coloured) (0802644585017) виниловая пластинка - фото 3
Nosound - Lightdark (coloured) (0802644585017) виниловая пластинка - фото 4
Nosound - Lightdark (coloured) (0802644585017) виниловая пластинка - фото 5
Nosound - Lightdark (coloured) (0802644585017) виниловая пластинка - фото 6
Nosound - Lightdark (coloured) (0802644585017) виниловая пластинка - фото 7
Nosound - Lightdark (coloured) (0802644585017) виниловая пластинка - фото 8
Nosound - Lightdark (coloured) (0802644585017) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Nosound
Альбом (сингл)
Lightdark
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Nosound - Lightdark (coloured) (0802644585017) виниловая пластинка - фото 1
  • Nosound - Lightdark (coloured) (0802644585017) виниловая пластинка - фото 2
  • Nosound - Lightdark (coloured) (0802644585017) виниловая пластинка - фото 3
  • Nosound - Lightdark (coloured) (0802644585017) виниловая пластинка - фото 4
  • Nosound - Lightdark (coloured) (0802644585017) виниловая пластинка - фото 5
  • Nosound - Lightdark (coloured) (0802644585017) виниловая пластинка - фото 6
  • Nosound - Lightdark (coloured) (0802644585017) виниловая пластинка - фото 7
  • Nosound - Lightdark (coloured) (0802644585017) виниловая пластинка - фото 8
  • Nosound - Lightdark (coloured) (0802644585017) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665304
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Nosound - Lightdark (coloured) (0802644585017) виниловая пластинка
5 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644585017]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Nosound
Альбом (сингл)
Lightdark
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
About Butterflies And Children, Places Remained, The Misplay, From Silence To Noise, Someone Starts To Fade Away, Kites, Lightdark, Clouds
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nosound - Lightdark (coloured) (0802644585017) виниловая пластинка

Погрузитесь в волшебный мир музыкальных звуков с виниловой пластинкой Lightdark от Nosound. Это ограниченное издание в белом цвете (2LP) подарит вам уникальный музыкальный опыт, пропитанный интригующей атмосферой и глубокими мелодиями. Каждый трек на этой пластинке словно скроен для того, чтобы провести вас через разные эмоциональные состояния, от умиротворения до волнения. Готовы купить виниловую пластинку Lightdark и погрузиться в виртуозный мир музыкального искусства Nosoundx.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Nosound - Lightdark (coloured) (0802644585017) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644585017]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Nosound
Альбом (сингл)
Lightdark
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
About Butterflies And Children, Places Remained, The Misplay, From Silence To Noise, Someone Starts To Fade Away, Kites, Lightdark, Clouds
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Погрузитесь в волшебный мир музыкальных звуков с виниловой пластинкой Lightdark от Nosound. Это ограниченное издание в белом цвете (2LP) подарит вам уникальный музыкальный опыт, пропитанный интригующей атмосферой и глубокими мелодиями. Каждый трек на этой пластинке словно скроен для того, чтобы провести вас через разные эмоциональные состояния, от умиротворения до волнения. Готовы купить виниловую пластинку Lightdark и погрузиться в виртуозный мир музыкального искусства Nosoundx.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nosound - Lightdark (coloured) (0802644585017) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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