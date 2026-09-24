Nosound - Scintilla (0802644888514) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Nosound
Альбом (сингл)
Scintilla
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб.
В наличии
Код товара: 665303
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5 800 руб.
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Характеристики
Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644888514]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Nosound
Альбом (сингл)
Scintilla
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Short Story, Last Lunch, Little Man, In Celebration Of Life, Sogno E Incendio, Emily, The Perfect Wife, Love Is Forever, Evil Smile, Scintilla
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Nosound - Scintilla (0802644888514) виниловая пластинка
Наслаждайтесь музыкальным шедевром с виниловой пластинкой Scintilla от Nosound. Это двухдисковое издание (2LP) с частотой вращения 45 оборотов в минуту порадует вас кристально чистым звучанием и глубокими мелодиями. Каждый трек на этой пластинке пронизан эмоциями и тонкими нюансами звучания, перенося вас в мир музыкального вдохновения и рефлексии. Готовы купить виниловую пластинку Scintilla и погрузиться в мир музыкального искусства Nosoundx.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644888514]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Nosound
Альбом (сингл)
Scintilla
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Short Story, Last Lunch, Little Man, In Celebration Of Life, Sogno E Incendio, Emily, The Perfect Wife, Love Is Forever, Evil Smile, Scintilla
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Наслаждайтесь музыкальным шедевром с виниловой пластинкой Scintilla от Nosound. Это двухдисковое издание (2LP) с частотой вращения 45 оборотов в минуту порадует вас кристально чистым звучанием и глубокими мелодиями. Каждый трек на этой пластинке пронизан эмоциями и тонкими нюансами звучания, перенося вас в мир музыкального вдохновения и рефлексии. Готовы купить виниловую пластинку Scintilla и погрузиться в мир музыкального искусства Nosoundx.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Nosound - Scintilla (0802644888514) виниловая пластинка - купить по цене 5800 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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