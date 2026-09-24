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Billy Joel - Streetlife Serenade (0190759391815) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Billy Joel - Streetlife Serenade (0190759391815) виниловая пластинка

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Billy Joel - Streetlife Serenade (0190759391815) виниловая пластинка - фото 1
Billy Joel - Streetlife Serenade (0190759391815) виниловая пластинка - фото 2
Billy Joel - Streetlife Serenade (0190759391815) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Billy Joel
Альбом (сингл)
Streetlife Serenade
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Billy Joel - Streetlife Serenade (0190759391815) виниловая пластинка - фото 1
  • Billy Joel - Streetlife Serenade (0190759391815) виниловая пластинка - фото 2
  • Billy Joel - Streetlife Serenade (0190759391815) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665156
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Billy Joel - Streetlife Serenade (0190759391815) виниловая пластинка
3 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190759391815]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Billy Joel
Альбом (сингл)
Streetlife Serenade
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Streetlife Serenade, Los Angelenos, The Great Suburban Showdown, Root Beer Rag, Roberta, The Entertainer, Last Of The Big Time Spenders, Weekend Song, Souvenir, The Mexican Connection
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Billy Joel - Streetlife Serenade (0190759391815) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Streetlife Serenade, Los Angelenos, The Great Suburban Showdown, Root Beer Rag, Roberta, The Entertainer, Last Of The Big Time Spenders, Weekend Song, Souvenir, The Mexican Connection



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Billy Joel - Streetlife Serenade (0190759391815) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190759391815]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Billy Joel
Альбом (сингл)
Streetlife Serenade
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Streetlife Serenade, Los Angelenos, The Great Suburban Showdown, Root Beer Rag, Roberta, The Entertainer, Last Of The Big Time Spenders, Weekend Song, Souvenir, The Mexican Connection
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Streetlife Serenade, Los Angelenos, The Great Suburban Showdown, Root Beer Rag, Roberta, The Entertainer, Last Of The Big Time Spenders, Weekend Song, Souvenir, The Mexican Connection


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Billy Joel - Streetlife Serenade (0190759391815) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3210 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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