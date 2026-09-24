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Jan Garbarek - Afric Pepperbird (Analogue) (0602445053179) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jan Garbarek - Afric Pepperbird (Analogue) (0602445053179) виниловая пластинка

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Jan Garbarek - Afric Pepperbird (Analogue) (0602445053179) виниловая пластинка - фото 1
Jan Garbarek - Afric Pepperbird (Analogue) (0602445053179) виниловая пластинка - фото 2
Jan Garbarek - Afric Pepperbird (Analogue) (0602445053179) виниловая пластинка - фото 3
Jan Garbarek - Afric Pepperbird (Analogue) (0602445053179) виниловая пластинка - фото 4
Jan Garbarek - Afric Pepperbird (Analogue) (0602445053179) виниловая пластинка - фото 5
Jan Garbarek - Afric Pepperbird (Analogue) (0602445053179) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jan Garbarek
Альбом (сингл)
Afric Pepperbird
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jan Garbarek - Afric Pepperbird (Analogue) (0602445053179) виниловая пластинка - фото 1
  • Jan Garbarek - Afric Pepperbird (Analogue) (0602445053179) виниловая пластинка - фото 2
  • Jan Garbarek - Afric Pepperbird (Analogue) (0602445053179) виниловая пластинка - фото 3
  • Jan Garbarek - Afric Pepperbird (Analogue) (0602445053179) виниловая пластинка - фото 4
  • Jan Garbarek - Afric Pepperbird (Analogue) (0602445053179) виниловая пластинка - фото 5
  • Jan Garbarek - Afric Pepperbird (Analogue) (0602445053179) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665079
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Jan Garbarek - Afric Pepperbird (Analogue) (0602445053179) виниловая пластинка
5 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602445053179]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jan Garbarek
Альбом (сингл)
Afric Pepperbird
Жанр
Jazz
Трек-лист
Skarab?e, Mah-Jong, Beast Of Kommodo, Blow Away Zone, MYB, Concentus, Afric Pepperbird, Blupp
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Luminessence
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jan Garbarek - Afric Pepperbird (Analogue) (0602445053179) виниловая пластинка

Afric Pepperbird — альбом квартета Яна Гарбарека, первоначально выпущенный в 1971 году. Luminessence - новая серия переизданий от ECM, представляющая жемчужины обширного каталога лейбла в элегантных, высококачественных изданиях. Издание на виниле 180 г. Записанный в Осло в сентябре 1970 года, Afric Pepperbird был выпущен на Новый год в 1971 году. Более полувека спустя он по-прежнему передает свежесть и азарт совершаемых открытий. Альбом ознаменовал приход четырёх норвежских импровизаторов - Яна Гарбарека, Терье Рипдаля, Арильда Андерсена и Йона Кристенсена - на начинающий лейбл ECM. Это стало началом пожизненного объединения с каждым из музыкантов, влияние которых вскоре должно было выйти далеко за пределы их родины.

Отзывы о товаре Jan Garbarek - Afric Pepperbird (Analogue) (0602445053179) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602445053179]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jan Garbarek
Альбом (сингл)
Afric Pepperbird
Жанр
Jazz
Трек-лист
Skarab?e, Mah-Jong, Beast Of Kommodo, Blow Away Zone, MYB, Concentus, Afric Pepperbird, Blupp
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Luminessence
Страна производитель
США
Описание
Afric Pepperbird — альбом квартета Яна Гарбарека, первоначально выпущенный в 1971 году. Luminessence - новая серия переизданий от ECM, представляющая жемчужины обширного каталога лейбла в элегантных, высококачественных изданиях. Издание на виниле 180 г. Записанный в Осло в сентябре 1970 года, Afric Pepperbird был выпущен на Новый год в 1971 году. Более полувека спустя он по-прежнему передает свежесть и азарт совершаемых открытий. Альбом ознаменовал приход четырёх норвежских импровизаторов - Яна Гарбарека, Терье Рипдаля, Арильда Андерсена и Йона Кристенсена - на начинающий лейбл ECM. Это стало началом пожизненного объединения с каждым из музыкантов, влияние которых вскоре должно было выйти далеко за пределы их родины.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jan Garbarek - Afric Pepperbird (Analogue) (0602445053179) виниловая пластинка - по цене 5800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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