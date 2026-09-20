0600753518489, Fratellis, The, Costello Music виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 665059
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара 0600753518489, Fratellis, The, Costello Music виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Henrietta, Flathead, Cuntry Boys & City Girls, Whistle For The Choir, Chelsea Dagger, For The Girl, Doginabag, Creepin Up The Backstairs, Vince The Loveable Stoner, Everybody Knows You Cried Last Night, Baby Fratelli, Got Ma Nuts From A Hippy, Ole Black n Blue Eyes
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитKings Of Leon - Aha Shake Heartbreak (0889854217716) виниловая п...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитOST - The Bodyguard (Various Artists) (coloured) (0194399738610)...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитПесни из мультсериалов - Новогодние Чудеса (coloured) (466027505...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитVarious Artists - Funk & Cinema (3596974334069 ) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 3 220 руб.805 руб. в СплитLake & Palmer Emerson - Tarkus (4050538180053) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 280 руб.820 руб. в СплитAC/DC - Highway To Hell (5099751076414) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитDepeche Mode, Violator (0889853367511) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитBoney M. - Take The Heat Off Me (0888750810915) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитSly & The Family Stone - Greatest Hits (0889854323516) виниловая...
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитDavid Byrne & St. Vincent - Love This Giant (0652637323115) вин...
-
В наличииЦена 3 440 руб.860 руб. в СплитPink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (Yellow Flame...
-
В наличииЦена 3 560 руб.890 руб. в СплитMogwai - Rave Tapes (5051083076814) виниловая пластинка
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Henrietta, Flathead, Cuntry Boys & City Girls, Whistle For The Choir, Chelsea Dagger, For The Girl, Doginabag, Creepin Up The Backstairs, Vince The Loveable Stoner, Everybody Knows You Cried Last Night, Baby Fratelli, Got Ma Nuts From A Hippy, Ole Black n Blue Eyes
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
0600753518489, Fratellis, The, Costello Music виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре 0600753518489, Fratellis, The, Costello Music виниловая пластинка