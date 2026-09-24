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Clan Of Xymox - Hidden Faces (4260063947865) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Clan Of Xymox - Hidden Faces (4260063947865) виниловая пластинка

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Clan Of Xymox - Hidden Faces (4260063947865) виниловая пластинка - фото 1
Clan Of Xymox - Hidden Faces (4260063947865) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Clan Of Xymox
Альбом (сингл)
Hidden Faces
Жанр
Post Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Clan Of Xymox - Hidden Faces (4260063947865) виниловая пластинка - фото 1
  • Clan Of Xymox - Hidden Faces (4260063947865) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 664992
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Clan Of Xymox - Hidden Faces (4260063947865) виниловая пластинка
5 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Trisol
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Trisol
Barcode
[4260063947865]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Clan Of Xymox
Альбом (сингл)
Hidden Faces
Жанр
Post Rock
Трек-лист
Out of the rain, This world, Going round 97, The child in me, Wailing wall, Its all a lie, Sing a song, Hypocrite, Special friends, Piano piece, Your vice, November, The story ends
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Clan Of Xymox - Hidden Faces (4260063947865) виниловая пластинка

Погрузитесь в мистический мир звуков с виниловой пластинкой Clan Of Xymox - Hidden Faces. Этот ограниченный выпуск (1LP) представляет собой удивительное сочетание музыкальной глубины и атмосферы. Каждый трек звучит как откровение, перенося вас в загадочный мир Clan Of Xymox. Готовы купить эту виниловую пластинку и погрузиться в таинственный мир Hidden Facesx



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
Trisol
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Trisol
Barcode
[4260063947865]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Clan Of Xymox
Альбом (сингл)
Hidden Faces
Жанр
Post Rock
Трек-лист
Out of the rain, This world, Going round 97, The child in me, Wailing wall, Its all a lie, Sing a song, Hypocrite, Special friends, Piano piece, Your vice, November, The story ends
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Погрузитесь в мистический мир звуков с виниловой пластинкой Clan Of Xymox - Hidden Faces. Этот ограниченный выпуск (1LP) представляет собой удивительное сочетание музыкальной глубины и атмосферы. Каждый трек звучит как откровение, перенося вас в загадочный мир Clan Of Xymox. Готовы купить эту виниловую пластинку и погрузиться в таинственный мир Hidden Facesx


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Clan Of Xymox - Hidden Faces (4260063947865) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5800 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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