Clan Of Xymox - Hidden Faces (4260063947865) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Clan Of Xymox
Альбом (сингл)
Hidden Faces
Жанр
Post Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб.
В наличии
Код товара: 664992
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Характеристики
Бренд
Trisol
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Trisol
Barcode
[4260063947865]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Clan Of Xymox
Альбом (сингл)
Hidden Faces
Жанр
Post Rock
Трек-лист
Out of the rain, This world, Going round 97, The child in me, Wailing wall, Its all a lie, Sing a song, Hypocrite, Special friends, Piano piece, Your vice, November, The story ends
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Clan Of Xymox - Hidden Faces (4260063947865) виниловая пластинка
Погрузитесь в мистический мир звуков с виниловой пластинкой Clan Of Xymox - Hidden Faces. Этот ограниченный выпуск (1LP) представляет собой удивительное сочетание музыкальной глубины и атмосферы. Каждый трек звучит как откровение, перенося вас в загадочный мир Clan Of Xymox. Готовы купить эту виниловую пластинку и погрузиться в таинственный мир Hidden Facesx
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Trisol
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Trisol
Barcode
[4260063947865]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Clan Of Xymox
Альбом (сингл)
Hidden Faces
Жанр
Post Rock
Трек-лист
Out of the rain, This world, Going round 97, The child in me, Wailing wall, Its all a lie, Sing a song, Hypocrite, Special friends, Piano piece, Your vice, November, The story ends
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Погрузитесь в мистический мир звуков с виниловой пластинкой Clan Of Xymox - Hidden Faces. Этот ограниченный выпуск (1LP) представляет собой удивительное сочетание музыкальной глубины и атмосферы. Каждый трек звучит как откровение, перенося вас в загадочный мир Clan Of Xymox. Готовы купить эту виниловую пластинку и погрузиться в таинственный мир Hidden Facesx
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Clan Of Xymox - Hidden Faces (4260063947865) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5800 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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