4047179928311, Camouflage, Greyscale виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 664976
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Bureau B
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара 4047179928311, Camouflage, Greyscale виниловая пластинка
Greyscale - восьмой студийный альбом группы Camouflage, выпущенный в 2015 году. Издание на 180-ти граммовом черном аудиофильском виниле включает бонусный CD. Camouflage - немецкий музыкальный коллектив в стиле Wave, Synthpop. Один из самых ярких представителей европейской и мировой электронной музыки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 740 руб.1185 руб. в СплитKeane - Under The Iron Sea (0602567177425) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 750 руб.1188 руб. в СплитБИ-2 & Prague Metropolitan Symphonic Orchestra - Vol.2 (46200329...
-
В наличииЦена 4 860 руб.1215 руб. в СплитFourplay - Heartfelt (Gold) (8719262036062) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 860 руб.1215 руб. в СплитИгорь Николаев, Игорь Крутой - Благоверная (Избранное) (Black & ...
-
В наличииЦена 4 870 руб.1218 руб. в СплитLuciano Pavarotti - The Worlds Favourite Tenor Arias (0028948709...
-
В наличииЦена 4 870 руб.1218 руб. в СплитБИ-2 & Prague Metropolitan Symphonic Orchestra - Vol.1 (46010060...
-
В наличииЦена 4 990 руб. 7 105 руб.1248 руб. в СплитQueen - Greatest Hits II (0602557048445) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитDoors - Golden Doors 2 (0603497813841) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 190 руб.1298 руб. в СплитВысоцкий Владимир - Инструментальный Ансамбль П/У Г. Гараняна (D...
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитErykah Badu - New Amerykah Part One (coloured) (0602438283477) в...
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитVan Morrison - Moving On Skiffle (coloured) (0602448192349) вини...
-
В наличииЦена 5 450 руб.1363 руб. в СплитVince Guaraldi - Peanuts Greatest Hits (picture) (0888072715073)...
Бренд
Bureau B
Тип товара
Виниловая пластинка
Greyscale - восьмой студийный альбом группы Camouflage, выпущенный в 2015 году. Издание на 180-ти граммовом черном аудиофильском виниле включает бонусный CD. Camouflage - немецкий музыкальный коллектив в стиле Wave, Synthpop. Один из самых ярких представителей европейской и мировой электронной музыки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
4047179928311, Camouflage, Greyscale виниловая пластинка - по цене 4770 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре 4047179928311, Camouflage, Greyscale виниловая пластинка