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Игорь Саруханов - Лучшее (4657819846594) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Игорь Саруханов - Лучшее (4657819846594) виниловая пластинка

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Игорь Саруханов - Лучшее (4657819846594) виниловая пластинка - фото 1
Игорь Саруханов - Лучшее (4657819846594) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Игорь Саруханов
Альбом (сингл)
Лучшее
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Игорь Саруханов - Лучшее (4657819846594) виниловая пластинка - фото 1
  • Игорь Саруханов - Лучшее (4657819846594) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 150 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718925
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Игорь Саруханов - Лучшее (4657819846594) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Landy Star Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Landy Star Music
Barcode
[4657819846594]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Игорь Саруханов
Альбом (сингл)
Лучшее
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Парень с гитарой, Дорогие мои старики, Желаю тебе, За рекой, Зачем вернулась ты, Каракум, Лодочка, Бухта Радости, Позади крутой поворот, Скрипка-лиса, Зелёные глаза, Это не любовь
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Игорь Саруханов - Лучшее (4657819846594) виниловая пластинка

Игорь Саруханов — один из самых ярких и самобытных музыкантов советской и российской эстрады, чьи песни стали настоящими хитами нескольких поколений. Этот виниловый сборник собрал лучшие композиции артиста, в которых сочетаются душевная лирика, рок-н-ролльный драйв и неповторимая авторская интонация. От легендарного «Парня с гитарой» и трогательной баллады «Дорогие мои старики» до зажигательных «Каракум» и «Бухта Радости» — каждая песня звучит с особой теплотой и энергетикой. Лирические шедевры вроде «Желаю тебе» и «Зачем вернулась ты» трогают до глубины души, а «Скрипка-лиса» и «Зеленые глаза» демонстрируют фирменный стиль Саруханова. Виниловое издание подарит слушателям живое, тёплое звучание, позволяя в полной мере насладиться богатым тембром голоса музыканта и аранжировками, которые не теряют актуальности. Этот альбом — идеальный подарок для ценителей качественной авторской песни и тех, кто хочет окунуться в ностальгию по золотой эпохе российской музыки.

Отзывы о товаре Игорь Саруханов - Лучшее (4657819846594) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Landy Star Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Landy Star Music
Barcode
[4657819846594]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Игорь Саруханов
Альбом (сингл)
Лучшее
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Парень с гитарой, Дорогие мои старики, Желаю тебе, За рекой, Зачем вернулась ты, Каракум, Лодочка, Бухта Радости, Позади крутой поворот, Скрипка-лиса, Зелёные глаза, Это не любовь
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Игорь Саруханов — один из самых ярких и самобытных музыкантов советской и российской эстрады, чьи песни стали настоящими хитами нескольких поколений. Этот виниловый сборник собрал лучшие композиции артиста, в которых сочетаются душевная лирика, рок-н-ролльный драйв и неповторимая авторская интонация. От легендарного «Парня с гитарой» и трогательной баллады «Дорогие мои старики» до зажигательных «Каракум» и «Бухта Радости» — каждая песня звучит с особой теплотой и энергетикой. Лирические шедевры вроде «Желаю тебе» и «Зачем вернулась ты» трогают до глубины души, а «Скрипка-лиса» и «Зеленые глаза» демонстрируют фирменный стиль Саруханова. Виниловое издание подарит слушателям живое, тёплое звучание, позволяя в полной мере насладиться богатым тембром голоса музыканта и аранжировками, которые не теряют актуальности. Этот альбом — идеальный подарок для ценителей качественной авторской песни и тех, кто хочет окунуться в ностальгию по золотой эпохе российской музыки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Игорь Саруханов - Лучшее (4657819846594) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4500 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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