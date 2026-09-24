Валерия - The Best (4657819846204) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Валерия
Альбом (сингл)
The Best
Жанр
Российская поп-музыка
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб.
В наличии
Код товара: 723075
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4 500 руб.
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Характеристики
Бренд
Landy Star Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Landy Star Music
Barcode
[4657819846204]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Валерия
Альбом (сингл)
The Best
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Часики, Ты грустишь, Нежность моя, По серпантину, Отпусти меня, Мы вместе, Океаны, Была любовь, Капелькою, Маленький самолёт, До предела, Черно-белый цвет, Хризантемы (Live)
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Валерия - The Best (4657819846204) виниловая пластинка
Виниловая пластинка «Best» представляет золотую коллекцию хитов одной из самых ярких и стильных исполнительниц российской эстрады — Валерии. Этот релиз собрал лучшие композиции певицы, ставшие настоящими музыкальными жемчужинами. В сборник вошли как проникновенные лирические баллады, так и ритмичные композиции, демонстрирующие вокальное мастерство и эмоциональную глубину Валерии. Её узнаваемый, насыщенный тембр и изысканные аранжировки создают неповторимую атмосферу каждой песни. Аналоговый звук винила особенно выгодно подчеркивает богатство голоса певицы и тонкость музыкальных нюансов. Эта пластинка станет прекрасным дополнением коллекции истинных ценителей качественной музыки и поклонников творчества Валерии.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Landy Star Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Landy Star Music
Barcode
[4657819846204]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Валерия
Альбом (сингл)
The Best
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Часики, Ты грустишь, Нежность моя, По серпантину, Отпусти меня, Мы вместе, Океаны, Была любовь, Капелькою, Маленький самолёт, До предела, Черно-белый цвет, Хризантемы (Live)
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Виниловая пластинка «Best» представляет золотую коллекцию хитов одной из самых ярких и стильных исполнительниц российской эстрады — Валерии. Этот релиз собрал лучшие композиции певицы, ставшие настоящими музыкальными жемчужинами. В сборник вошли как проникновенные лирические баллады, так и ритмичные композиции, демонстрирующие вокальное мастерство и эмоциональную глубину Валерии. Её узнаваемый, насыщенный тембр и изысканные аранжировки создают неповторимую атмосферу каждой песни. Аналоговый звук винила особенно выгодно подчеркивает богатство голоса певицы и тонкость музыкальных нюансов. Эта пластинка станет прекрасным дополнением коллекции истинных ценителей качественной музыки и поклонников творчества Валерии.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Валерия - The Best (4657819846204) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4500 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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