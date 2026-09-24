Amaranthe - The Catalyst (coloured) (4065629709013) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Amaranthe
Альбом (сингл)
The Catalyst
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб.
В наличии
Код товара: 664956
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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629709013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Amaranthe
Альбом (сингл)
The Catalyst
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
The Catalyst, Insatiable, Damnation Flame, Liberated, Re-Vision, Interference, Stay A Little While, Ecstasy, Breaking The Waves, Outer Dimensions, Resistance, Find Life
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Amaranthe - The Catalyst (coloured) (4065629709013) виниловая пластинка
The Catalyst – седьмой студийный альбом шведско-датской метал-группы Amaranthe, вышедший в феврале 2024 года. Это первый релиз с Микаэлем Селином на скриминге, заменившим бывшего скримера Хенрика Энглунда, который покинул группу в 2022 году. После выхода альбом достиг 3-ой позиции в немецком чарте, а также 5-ой строчки в Великобритании.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629709013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Amaranthe
Альбом (сингл)
The Catalyst
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
The Catalyst, Insatiable, Damnation Flame, Liberated, Re-Vision, Interference, Stay A Little While, Ecstasy, Breaking The Waves, Outer Dimensions, Resistance, Find Life
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
The Catalyst – седьмой студийный альбом шведско-датской метал-группы Amaranthe, вышедший в феврале 2024 года. Это первый релиз с Микаэлем Селином на скриминге, заменившим бывшего скримера Хенрика Энглунда, который покинул группу в 2022 году. После выхода альбом достиг 3-ой позиции в немецком чарте, а также 5-ой строчки в Великобритании.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Amaranthe - The Catalyst (coloured) (4065629709013) виниловая пластинка - по цене 4400 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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