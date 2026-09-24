AC/DC - Powerage (coloured) (0196588346019) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
POWERAGE
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб.
В наличии
Код товара: 664942
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4 390 руб.
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Характеристики
Бренд
Columbia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0196588346019]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
POWERAGE
Трек-лист
RockNRoll Damnation, Down Payment Blues, Gimme A Bullet, Riff Raff, Sin City, Whats Next To The Moon, Gone Shootin, Up To My Neck In You, Kicked In The Teeth
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара AC/DC - Powerage (coloured) (0196588346019) виниловая пластинка
Powerage – ремастированное переиздание пятого австралийского и четвёртого международного студийного альбома австралийской хард-рок-группы AC/DC, выпущенного 1978 года. Он получил платиновый статус в США. Это был первый релиз, который выпустили одновременно в Австралии и других странах мира, до этого альбомы коллектива выходили в разное время. В альбом вошли такие песни, как Rock n Roll Damnation, Riff Raff и другие.
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Теги товара: AC/DC
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Бренд
Columbia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0196588346019]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
POWERAGE
Трек-лист
RockNRoll Damnation, Down Payment Blues, Gimme A Bullet, Riff Raff, Sin City, Whats Next To The Moon, Gone Shootin, Up To My Neck In You, Kicked In The Teeth
Ремастированное издание
да
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ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Powerage – ремастированное переиздание пятого австралийского и четвёртого международного студийного альбома австралийской хард-рок-группы AC/DC, выпущенного 1978 года. Он получил платиновый статус в США. Это был первый релиз, который выпустили одновременно в Австралии и других странах мира, до этого альбомы коллектива выходили в разное время. В альбом вошли такие песни, как Rock n Roll Damnation, Riff Raff и другие.
Смотрите также: Виниловые пластинки, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: AC/DC
Смотрите также: Виниловые пластинки, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: AC/DC
AC/DC - Powerage (coloured) (0196588346019) виниловая пластинка – стоимость товара 4390 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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