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Abercrombie & Holland & DeJohnette - Gateway (Analogue) (0602445053346) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Abercrombie & Holland & DeJohnette - Gateway (Analogue) (0602445053346) виниловая пластинка

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Abercrombie &amp; Holland &amp; DeJohnette - Gateway (Analogue) (0602445053346) виниловая пластинка - фото 1
Abercrombie &amp; Holland &amp; DeJohnette - Gateway (Analogue) (0602445053346) виниловая пластинка - фото 2
Abercrombie &amp; Holland &amp; DeJohnette - Gateway (Analogue) (0602445053346) виниловая пластинка - фото 3
Abercrombie &amp; Holland &amp; DeJohnette - Gateway (Analogue) (0602445053346) виниловая пластинка - фото 4
Abercrombie &amp; Holland &amp; DeJohnette - Gateway (Analogue) (0602445053346) виниловая пластинка - фото 5
Abercrombie &amp; Holland &amp; DeJohnette - Gateway (Analogue) (0602445053346) виниловая пластинка - фото 6
Abercrombie &amp; Holland &amp; DeJohnette - Gateway (Analogue) (0602445053346) виниловая пластинка - фото 7
Abercrombie &amp; Holland &amp; DeJohnette - Gateway (Analogue) (0602445053346) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dave Holland, Jack DeJohnette, John Abercrombie
Альбом (сингл)
Gateway
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Abercrombie &amp; Holland &amp; DeJohnette - Gateway (Analogue) (0602445053346) виниловая пластинка - фото 1
  • Abercrombie &amp; Holland &amp; DeJohnette - Gateway (Analogue) (0602445053346) виниловая пластинка - фото 2
  • Abercrombie &amp; Holland &amp; DeJohnette - Gateway (Analogue) (0602445053346) виниловая пластинка - фото 3
  • Abercrombie &amp; Holland &amp; DeJohnette - Gateway (Analogue) (0602445053346) виниловая пластинка - фото 4
  • Abercrombie &amp; Holland &amp; DeJohnette - Gateway (Analogue) (0602445053346) виниловая пластинка - фото 5
  • Abercrombie &amp; Holland &amp; DeJohnette - Gateway (Analogue) (0602445053346) виниловая пластинка - фото 6
  • Abercrombie &amp; Holland &amp; DeJohnette - Gateway (Analogue) (0602445053346) виниловая пластинка - фото 7
  • Abercrombie &amp; Holland &amp; DeJohnette - Gateway (Analogue) (0602445053346) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 664939
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Abercrombie & Holland & DeJohnette - Gateway (Analogue) (0602445053346) виниловая пластинка
5 800 руб.
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Характеристики

Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602445053346]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dave Holland, Jack DeJohnette, John Abercrombie
Альбом (сингл)
Gateway
Жанр
Jazz
Трек-лист
Back-Woods Song, Waiting, May Dance, Unshielded Desire, Jamala, Sorcery I
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Luminessence
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Abercrombie & Holland & DeJohnette - Gateway (Analogue) (0602445053346) виниловая пластинка

Переиздание в серии Luminessence дебютного альбома 1976 года джазового трио, в состав которого вошли гитарист Джон Аберкромби, басист Дэйв Холланд и барабанщик Джек ДеДжонетт. Luminessence - новая серия переизданий от ECM, представляющая жемчужины обширного каталога лейбла в элегантных, высококачественных изданиях. Обладая «смелым и дальновидным духом», как говорилось в обзоре Downbeat в год выпуска этого альбома, три мастера-импровизатора Джон Аберкромби, Дэйв Холланд и Джек ДеДжонетт выработали уникальный подход к сотрудничеству в своей первой совместной работе под названием Gateway. Трио деликатно и с новаторским чутьем подходит к оригинальным композициям Дэйва Холланда и Джека ДеДжонетта. Как отметил The Observer в статье того времени, «телепатическое взаимодействие и идеальная подача не позволяют поверить, что эта музыка почти полностью импровизирована». Уникальные инструментальные стили музыкантов уже полностью кристаллизовались здесь и намекали на великую музыку, которая еще появится от каждого из них по-отдельности. Издание серии Luminessence представлено в гейтфолде и включает ранее не публиковавшиеся архивные фотографии, а также новые примечания гитариста группы Wilco Нельса Клайна. «Общим для большинства записей лейбла является возможность запечатлеть особые моменты в реальном времени. В этом вся суть Gateway, и именно так он ощущается до сих пор, спустя много лет, пока у нас есть уши, чтобы слушать» - из аннотации Нельса Клайна.

Отзывы о товаре Abercrombie & Holland & DeJohnette - Gateway (Analogue) (0602445053346) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ECM
Barcode
[0602445053346]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dave Holland, Jack DeJohnette, John Abercrombie
Альбом (сингл)
Gateway
Жанр
Jazz
Трек-лист
Back-Woods Song, Waiting, May Dance, Unshielded Desire, Jamala, Sorcery I
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Luminessence
Страна производитель
США
Описание
Переиздание в серии Luminessence дебютного альбома 1976 года джазового трио, в состав которого вошли гитарист Джон Аберкромби, басист Дэйв Холланд и барабанщик Джек ДеДжонетт. Luminessence - новая серия переизданий от ECM, представляющая жемчужины обширного каталога лейбла в элегантных, высококачественных изданиях. Обладая «смелым и дальновидным духом», как говорилось в обзоре Downbeat в год выпуска этого альбома, три мастера-импровизатора Джон Аберкромби, Дэйв Холланд и Джек ДеДжонетт выработали уникальный подход к сотрудничеству в своей первой совместной работе под названием Gateway. Трио деликатно и с новаторским чутьем подходит к оригинальным композициям Дэйва Холланда и Джека ДеДжонетта. Как отметил The Observer в статье того времени, «телепатическое взаимодействие и идеальная подача не позволяют поверить, что эта музыка почти полностью импровизирована». Уникальные инструментальные стили музыкантов уже полностью кристаллизовались здесь и намекали на великую музыку, которая еще появится от каждого из них по-отдельности. Издание серии Luminessence представлено в гейтфолде и включает ранее не публиковавшиеся архивные фотографии, а также новые примечания гитариста группы Wilco Нельса Клайна. «Общим для большинства записей лейбла является возможность запечатлеть особые моменты в реальном времени. В этом вся суть Gateway, и именно так он ощущается до сих пор, спустя много лет, пока у нас есть уши, чтобы слушать» - из аннотации Нельса Клайна.
Самовывоз
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Отзывы


Abercrombie & Holland & DeJohnette - Gateway (Analogue) (0602445053346) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5800 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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