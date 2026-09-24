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Black Stone Cherry - Kentucky (Transparent) (0810020504965) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Black Stone Cherry - Kentucky (Transparent) (0810020504965) виниловая пластинка

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Black Stone Cherry - Kentucky (Transparent) (0810020504965) виниловая пластинка - фото 1
Black Stone Cherry - Kentucky (Transparent) (0810020504965) виниловая пластинка - фото 2
Black Stone Cherry - Kentucky (Transparent) (0810020504965) виниловая пластинка - фото 3
Black Stone Cherry - Kentucky (Transparent) (0810020504965) виниловая пластинка - фото 4
Black Stone Cherry - Kentucky (Transparent) (0810020504965) виниловая пластинка - фото 5
Black Stone Cherry - Kentucky (Transparent) (0810020504965) виниловая пластинка - фото 6
Black Stone Cherry - Kentucky (Transparent) (0810020504965) виниловая пластинка - фото 7
Black Stone Cherry - Kentucky (Transparent) (0810020504965) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Black Stone Cherry
Альбом (сингл)
Kentucky
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Black Stone Cherry - Kentucky (Transparent) (0810020504965) виниловая пластинка - фото 1
  • Black Stone Cherry - Kentucky (Transparent) (0810020504965) виниловая пластинка - фото 2
  • Black Stone Cherry - Kentucky (Transparent) (0810020504965) виниловая пластинка - фото 3
  • Black Stone Cherry - Kentucky (Transparent) (0810020504965) виниловая пластинка - фото 4
  • Black Stone Cherry - Kentucky (Transparent) (0810020504965) виниловая пластинка - фото 5
  • Black Stone Cherry - Kentucky (Transparent) (0810020504965) виниловая пластинка - фото 6
  • Black Stone Cherry - Kentucky (Transparent) (0810020504965) виниловая пластинка - фото 7
  • Black Stone Cherry - Kentucky (Transparent) (0810020504965) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 664900
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Black Stone Cherry - Kentucky (Transparent) (0810020504965) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MASCOT RECORDS
Barcode
[0810020504965]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Black Stone Cherry
Альбом (сингл)
Kentucky
Трек-лист
The Way Of The Future, In Our Dreams, Shakin My Cage, Soul Machine, Long Ride, War, Hangman, Rescue Me, Feelin Fuzzy, Darkest Secret, Born To Die, The Rambler
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Black Stone Cherry - Kentucky (Transparent) (0810020504965) виниловая пластинка

Пятый студийный альбом американской группы Black Stone Cherry. Он был выпущен 1 апреля 2016 года на лейбле Mascot Records. Этот альбом выдержан в привычном духе Black Stone Cherry.

Отзывы о товаре Black Stone Cherry - Kentucky (Transparent) (0810020504965) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MASCOT RECORDS
Barcode
[0810020504965]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Black Stone Cherry
Альбом (сингл)
Kentucky
Трек-лист
The Way Of The Future, In Our Dreams, Shakin My Cage, Soul Machine, Long Ride, War, Hangman, Rescue Me, Feelin Fuzzy, Darkest Secret, Born To Die, The Rambler
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Пятый студийный альбом американской группы Black Stone Cherry. Он был выпущен 1 апреля 2016 года на лейбле Mascot Records. Этот альбом выдержан в привычном духе Black Stone Cherry.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Black Stone Cherry - Kentucky (Transparent) (0810020504965) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4030 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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