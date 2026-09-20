Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS2203EMK черная
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Характеристики
Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS2203EMK черная
Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS2203EMK — сочетание стильного дизайна и отличной функциональности. Объема внутренней камеры 20 л хватит для разогрева и приготовления всевозможных блюд. Внутреннее освещение поможет увидеть, что происходит в камере, и при необходимости скорректировать время приготовления. Управление механическое, что облегчает пожилым пользователям взаимодействие с прибором, также это удобно, если в кухне слабое освещение — например, на даче. Переключатели на модели кнопочные и поворотные. В списке опций есть таймер и автоматическое отключение. Стеклянное блюдо диаметром 24,5 см станет удобной подставкой для тарелок и кружек. Изделие оснащено и LCD-дисплеем, на котором можно выставить текущее время, а также посмотреть, сколько осталось до окончания работы прибора.
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