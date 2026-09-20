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Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS2203EMK черная купить с доставкой в Москве
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Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS2203EMK черная

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Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS2203EMK черная - фото 1
Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS2203EMK черная - фото 2
Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS2203EMK черная - фото 3
Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS2203EMK черная - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Мощность микроволн
700 Вт
  • Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS2203EMK черная - фото 1
  • Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS2203EMK черная - фото 2
  • Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS2203EMK черная - фото 3
  • Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS2203EMK черная - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 664536
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
35.3x45.2x100 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х48х47
Вес, кг.
14.5

Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS2203EMK черная

Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS2203EMK — сочетание стильного дизайна и отличной функциональности. Объема внутренней камеры 20 л хватит для разогрева и приготовления всевозможных блюд. Внутреннее освещение поможет увидеть, что происходит в камере, и при необходимости скорректировать время приготовления. Управление механическое, что облегчает пожилым пользователям взаимодействие с прибором, также это удобно, если в кухне слабое освещение — например, на даче. Переключатели на модели кнопочные и поворотные. В списке опций есть таймер и автоматическое отключение. Стеклянное блюдо диаметром 24,5 см станет удобной подставкой для тарелок и кружек. Изделие оснащено и LCD-дисплеем, на котором можно выставить текущее время, а также посмотреть, сколько осталось до окончания работы прибора.

Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS2203EMK черная




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Развернуть
Габариты
35.3x45.2x100 см
Страна производитель
Китай
Описание
Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS2203EMK — сочетание стильного дизайна и отличной функциональности. Объема внутренней камеры 20 л хватит для разогрева и приготовления всевозможных блюд. Внутреннее освещение поможет увидеть, что происходит в камере, и при необходимости скорректировать время приготовления. Управление механическое, что облегчает пожилым пользователям взаимодействие с прибором, также это удобно, если в кухне слабое освещение — например, на даче. Переключатели на модели кнопочные и поворотные. В списке опций есть таймер и автоматическое отключение. Стеклянное блюдо диаметром 24,5 см станет удобной подставкой для тарелок и кружек. Изделие оснащено и LCD-дисплеем, на котором можно выставить текущее время, а также посмотреть, сколько осталось до окончания работы прибора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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