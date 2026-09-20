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Мобильный телефон BQ 2833 Slim Red купить с доставкой в Москве
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Мобильный телефон BQ 2833 Slim Red

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Мобильный телефон BQ 2833 Slim Red - фото 1
Мобильный телефон BQ 2833 Slim Red - фото 2
Мобильный телефон BQ 2833 Slim Red - фото 3
Мобильный телефон BQ 2833 Slim Red - фото 4
Мобильный телефон BQ 2833 Slim Red - фото 5
Мобильный телефон BQ 2833 Slim Red - фото 6
Мобильный телефон BQ 2833 Slim Red - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Цвет
красный
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Разрешение экрана
320x240
Сенсорный экран
нет
  • Мобильный телефон BQ 2833 Slim Red - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 2833 Slim Red - фото 2
  • Мобильный телефон BQ 2833 Slim Red - фото 3
  • Мобильный телефон BQ 2833 Slim Red - фото 4
  • Мобильный телефон BQ 2833 Slim Red - фото 5
  • Мобильный телефон BQ 2833 Slim Red - фото 6
  • Мобильный телефон BQ 2833 Slim Red - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 663276
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Кнопка SOS
нет
Цвет
красный
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Разрешение экрана
320x240
Сенсорный экран
нет
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
64
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
USB Type-C
Емкость аккумулятора
1000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х9х5
Вес, г.
208

Описание товара Мобильный телефон BQ 2833 Slim Red

Кнопочные телефоны BQ – это оптимальное сочетание функциональности и надежности для тех, кто ценит простоту и практичность. Эти мобильные телефоны обладают классическим моноблочным дизайном и предлагают пользователям необходимые функции без излишеств. Одной из ключевых особенностей является наличие Bluetooth, что позволяет обмениваться данными с другими устройствами. Несмотря на отсутствие Wi-Fi, этот телефон может стать надежным помощником в повседневной жизни благодаря многим другим преимуществам. Диагональ экрана модели составляет 2,8 дюйма, а разрешение – 320x240, что обеспечивает комфортное чтение сообщений и просмотр мультимедиа. Телефон оснащён камерой для быстрого запечатления важных моментов. Питание устройства осуществляется от литий-ионного аккумулятора ёмкостью 1000 мА·ч, чего достаточно для длительных разговоров и работы в режиме ожидания. Телефон BQ поддерживает установку двух SIM-карт, что особенно удобно для тех, кто предпочитает разделять личные и рабочие контакты. Вес устройства составляет всего 112 граммов, что делает его легким и удобным в использовании. Несмотря на отсутствие таких функций, как GPS/Глонасс и кнопка SOS, телефоны BQ остаются практичным выбором для тех, кто ценит простоту и надежность в сочетании с современными технологиями.

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 2833 Slim Red




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Кнопка SOS
нет
Цвет
красный
Диагональ экрана, дюйм
2.8
Разрешение экрана
320x240
Развернуть
Сенсорный экран
нет
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
64
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
USB Type-C
Емкость аккумулятора
1000
Страна производитель
Китай
Описание
Кнопочные телефоны BQ – это оптимальное сочетание функциональности и надежности для тех, кто ценит простоту и практичность. Эти мобильные телефоны обладают классическим моноблочным дизайном и предлагают пользователям необходимые функции без излишеств. Одной из ключевых особенностей является наличие Bluetooth, что позволяет обмениваться данными с другими устройствами. Несмотря на отсутствие Wi-Fi, этот телефон может стать надежным помощником в повседневной жизни благодаря многим другим преимуществам. Диагональ экрана модели составляет 2,8 дюйма, а разрешение – 320x240, что обеспечивает комфортное чтение сообщений и просмотр мультимедиа. Телефон оснащён камерой для быстрого запечатления важных моментов. Питание устройства осуществляется от литий-ионного аккумулятора ёмкостью 1000 мА·ч, чего достаточно для длительных разговоров и работы в режиме ожидания. Телефон BQ поддерживает установку двух SIM-карт, что особенно удобно для тех, кто предпочитает разделять личные и рабочие контакты. Вес устройства составляет всего 112 граммов, что делает его легким и удобным в использовании. Несмотря на отсутствие таких функций, как GPS/Глонасс и кнопка SOS, телефоны BQ остаются практичным выбором для тех, кто ценит простоту и надежность в сочетании с современными технологиями.
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Отзывы


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