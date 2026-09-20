Мобильный телефон BQ 2833 Slim Red
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Характеристики
Описание товара Мобильный телефон BQ 2833 Slim Red
Кнопочные телефоны BQ – это оптимальное сочетание функциональности и надежности для тех, кто ценит простоту и практичность. Эти мобильные телефоны обладают классическим моноблочным дизайном и предлагают пользователям необходимые функции без излишеств. Одной из ключевых особенностей является наличие Bluetooth, что позволяет обмениваться данными с другими устройствами. Несмотря на отсутствие Wi-Fi, этот телефон может стать надежным помощником в повседневной жизни благодаря многим другим преимуществам. Диагональ экрана модели составляет 2,8 дюйма, а разрешение – 320x240, что обеспечивает комфортное чтение сообщений и просмотр мультимедиа. Телефон оснащён камерой для быстрого запечатления важных моментов. Питание устройства осуществляется от литий-ионного аккумулятора ёмкостью 1000 мА·ч, чего достаточно для длительных разговоров и работы в режиме ожидания. Телефон BQ поддерживает установку двух SIM-карт, что особенно удобно для тех, кто предпочитает разделять личные и рабочие контакты. Вес устройства составляет всего 112 граммов, что делает его легким и удобным в использовании. Несмотря на отсутствие таких функций, как GPS/Глонасс и кнопка SOS, телефоны BQ остаются практичным выбором для тех, кто ценит простоту и надежность в сочетании с современными технологиями.
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Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами, С большим экраном
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Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами, С большим экраном
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