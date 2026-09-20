Рюкзак Acer OBG315 ZL.BAGEE.00J
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Рюкзак Acer OBG315 ZL.BAGEE.00J
Рюкзак для ноутбука Acer OBG315 - стильный и функциональный аксессуар для современных пользователей. Рюкзак выполнен из качественного синтетического материала - полиэстера, который обеспечивает долговечность и надежность. Черный цвет рюкзака подойдет к любому стилю одежды и станет отличным дополнением к вашему образу. Рюкзак Acer OBG315 оснащен двумя внутренними отделениями, что позволяет удобно разместить все необходимые вещи. Внешний карман на молнии обеспечивает быстрый доступ к мелким предметам, таким как ключи или кошелек. Особенностью рюкзака является возможность крепления на тележку, что облегчает транспортировку тяжелых вещей. Также в рюкзаке предусмотрен карман для бутылки, что позволяет иметь под рукой воду в течение дня. Плечевой ремень обеспечивает комфортное ношение рюкзака на спине, а также позволяет освободить руки при необходимости. Выбирая рюкзак для ноутбука Acer OBG315, вы получаете стильный, функциональный и надежный аксессуар, который станет незаменимым помощником в повседневной жизни.
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