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Сумка для ноутбука Continent 15.6" CC-205 GA Серая купить с доставкой в Москве
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Сумка для ноутбука Continent 15.6" CC-205 GA Серая

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Сумка для ноутбука Continent 15.6&quot; CC-205 GA Серая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка
Материал
нейлон
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
1 570 руб.  1 970 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 214939
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Сумка для ноутбука Continent 15.6" CC-205 GA Серая
1 570 руб. -20%
1 970 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Continent
Тип товара
Сумка
Диагональ ноутбука, дюйм
15.6
Материал
нейлон
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х5
Вес, г.
610

Описание товара Сумка для ноутбука Continent 15.6" CC-205 GA Серая

Станет незаменимым помощником в дороге, если чам необходимо будет взять с собой ноутбук. Стильный дизайн и высокое качество обязательно вам понравятся. Вы сможете не беспокоиться о сохранности вашего ноутбука, так как она защитит его от царапин и пыли.

Отзывы о товаре Сумка для ноутбука Continent 15.6" CC-205 GA Серая




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Характеристики
Бренд
Continent
Тип товара
Сумка
Диагональ ноутбука, дюйм
15.6
Материал
нейлон
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Станет незаменимым помощником в дороге, если чам необходимо будет взять с собой ноутбук. Стильный дизайн и высокое качество обязательно вам понравятся. Вы сможете не беспокоиться о сохранности вашего ноутбука, так как она защитит его от царапин и пыли.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сумка для ноутбука Continent 15.6" CC-205 GA Серая - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1570 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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