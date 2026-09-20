Телевизор LG 50NANO80T6A.ARUB синяя сажа
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 660922
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Характеристики
Размеры в упаковке, м
1.21х0.77х0.15
Вес, кг.
27.2
Описание товара Телевизор LG 50NANO80T6A.ARUB синяя сажа
Телевизор LG 50NANO80T6A.ARUB. Акустическая система определяет планировку комнаты и ваше местоположение для создания вокруг вас звукового купола, идеально настроенного под уникальную акустику комнаты.
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Телевизор LG 50NANO80T6A.ARUB. Акустическая система определяет планировку комнаты и ваше местоположение для создания вокруг вас звукового купола, идеально настроенного под уникальную акустику комнаты.
Телевизор LG 50NANO80T6A.ARUB синяя сажа - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 36700 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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