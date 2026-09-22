Телевизор Skyworth 55X85G QD-Mini 55" 4K Ultra HD QLED Smart Magic Sound Karaoke TV Frameless черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Телевизор Skyworth 55X85G QD-Mini 55" 4K Ultra HD QLED Smart Magic Sound Karaoke TV Frameless черный
Телевизор QLED Skyworth 55" 55X85G Smart Magic Sound Karaoke TV Frameless в черном цвете с диагональю 55" и разрешением 3840x2160 (4K Ultra HD) обеспечивает яркое и детализированное изображение Технология QLED с Mini-LED подсветкой и яркостью до 400 кд/м? создаёт глубокий контраст (4500:1) и насыщенные цвета Частота обновления 120 Гц и время отклика 8 мс гарантируют плавное отображение динамичных сцен, что важно для игр и просмотра спортивных трансляций Матрица VA с углами обзора 178° по горизонтали и вертикали позволяет смотреть телевизор с разных точек комнаты без искажений Операционная система Google TV с голосовым управлением и поддержкой Google Assistant упрощает навигацию и поиск контента Встроенные Wi-Fi (802. 11 b/g/n, 2. 4+5 ГГц) и Bluetooth 5.0 обеспечивают удобное подключение к интернету и внешним устройствам Поддержка умного дома, детский профиль, трансляция со смартфона и ежедневные ярлыки делают использование телевизора удобным и функциональным
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