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Телевизор Skyworth 55X85G QD-Mini 55" 4K Ultra HD QLED Smart Magic Sound Karaoke TV Frameless черный купить с доставкой в Москве
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Телевизор Skyworth 55X85G QD-Mini 55" 4K Ultra HD QLED Smart Magic Sound Karaoke TV Frameless черный

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Телевизор Skyworth 55X85G QD-Mini 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Magic Sound Karaoke TV Frameless черный - фото 1
Телевизор Skyworth 55X85G QD-Mini 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Magic Sound Karaoke TV Frameless черный - фото 2
Телевизор Skyworth 55X85G QD-Mini 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Magic Sound Karaoke TV Frameless черный - фото 3
Телевизор Skyworth 55X85G QD-Mini 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Magic Sound Karaoke TV Frameless черный - фото 4
Телевизор Skyworth 55X85G QD-Mini 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Magic Sound Karaoke TV Frameless черный - фото 5
Телевизор Skyworth 55X85G QD-Mini 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Magic Sound Karaoke TV Frameless черный - фото 6
Телевизор Skyworth 55X85G QD-Mini 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Magic Sound Karaoke TV Frameless черный - фото 7
Телевизор Skyworth 55X85G QD-Mini 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Magic Sound Karaoke TV Frameless черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор Skyworth 55X85G QD-Mini 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Magic Sound Karaoke TV Frameless черный - фото 1
  • Телевизор Skyworth 55X85G QD-Mini 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Magic Sound Karaoke TV Frameless черный - фото 2
  • Телевизор Skyworth 55X85G QD-Mini 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Magic Sound Karaoke TV Frameless черный - фото 3
  • Телевизор Skyworth 55X85G QD-Mini 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Magic Sound Karaoke TV Frameless черный - фото 4
  • Телевизор Skyworth 55X85G QD-Mini 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Magic Sound Karaoke TV Frameless черный - фото 5
  • Телевизор Skyworth 55X85G QD-Mini 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Magic Sound Karaoke TV Frameless черный - фото 6
  • Телевизор Skyworth 55X85G QD-Mini 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Magic Sound Karaoke TV Frameless черный - фото 7
  • Телевизор Skyworth 55X85G QD-Mini 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Magic Sound Karaoke TV Frameless черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730202
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Характеристики

Бренд
Skyworth
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
Телевизор, Упаковка, Документация
Цвет
черный
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
50
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI; композитный (видео)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.34х0.83х0.15
Вес, кг.
18.7

Описание товара Телевизор Skyworth 55X85G QD-Mini 55" 4K Ultra HD QLED Smart Magic Sound Karaoke TV Frameless черный

Телевизор QLED Skyworth 55" 55X85G Smart Magic Sound Karaoke TV Frameless в черном цвете с диагональю 55" и разрешением 3840x2160 (4K Ultra HD) обеспечивает яркое и детализированное изображение Технология QLED с Mini-LED подсветкой и яркостью до 400 кд/м? создаёт глубокий контраст (4500:1) и насыщенные цвета Частота обновления 120 Гц и время отклика 8 мс гарантируют плавное отображение динамичных сцен, что важно для игр и просмотра спортивных трансляций Матрица VA с углами обзора 178° по горизонтали и вертикали позволяет смотреть телевизор с разных точек комнаты без искажений Операционная система Google TV с голосовым управлением и поддержкой Google Assistant упрощает навигацию и поиск контента Встроенные Wi-Fi (802. 11 b/g/n, 2. 4+5 ГГц) и Bluetooth 5.0 обеспечивают удобное подключение к интернету и внешним устройствам Поддержка умного дома, детский профиль, трансляция со смартфона и ежедневные ярлыки делают использование телевизора удобным и функциональным

Отзывы о товаре Телевизор Skyworth 55X85G QD-Mini 55" 4K Ultra HD QLED Smart Magic Sound Karaoke TV Frameless черный




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Характеристики
Бренд
Skyworth
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
Телевизор, Упаковка, Документация
Цвет
черный
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
50
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI; композитный (видео)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Страна производитель
Беларусь
Описание
Телевизор QLED Skyworth 55" 55X85G Smart Magic Sound Karaoke TV Frameless в черном цвете с диагональю 55" и разрешением 3840x2160 (4K Ultra HD) обеспечивает яркое и детализированное изображение Технология QLED с Mini-LED подсветкой и яркостью до 400 кд/м? создаёт глубокий контраст (4500:1) и насыщенные цвета Частота обновления 120 Гц и время отклика 8 мс гарантируют плавное отображение динамичных сцен, что важно для игр и просмотра спортивных трансляций Матрица VA с углами обзора 178° по горизонтали и вертикали позволяет смотреть телевизор с разных точек комнаты без искажений Операционная система Google TV с голосовым управлением и поддержкой Google Assistant упрощает навигацию и поиск контента Встроенные Wi-Fi (802. 11 b/g/n, 2. 4+5 ГГц) и Bluetooth 5.0 обеспечивают удобное подключение к интернету и внешним устройствам Поддержка умного дома, детский профиль, трансляция со смартфона и ежедневные ярлыки делают использование телевизора удобным и функциональным
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор Skyworth 55X85G QD-Mini 55" 4K Ultra HD QLED Smart Magic Sound Karaoke TV Frameless черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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