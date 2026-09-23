Телевизор Яндекс ТВ YNDX-00075 Станция Бейсик с Алисой 50" 4K UltraHD черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Телевизор Яндекс ТВ YNDX-00075 Станция Бейсик с Алисой 50" 4K UltraHD черный
Яндекс ТВ Станция Бейсик YNDX-00075 — это телевизор и музыкальная Станция в одном корпусе. Диагональ экрана 50” (127 см). Выбирайте контент, управляйте громкостью и переключайте каналы голосом без пульта. Алиса услышит и распознает команду благодаря чувствительным микрофонам и функции Farfield. Голосовой ассистент работает на обновленной нейросети YandexGPT. Алиса дает больше точных ответов, придумывает идеи и может объяснить сложное простыми словами. ТВ Станция Бейсик работает на операционной системе YaOS X. Это удобный интерфейс, широкий каталог предложений и персональные рекомендации. Технология Yandex Picture Quality делает просмотр любого формата, будь то блокбастер, матч или лайв любимой группы, в исключительном качестве 4К, ведь инженеры Яндекса настроили точную цветопередачу, чтобы была видна каждая деталь. Широкополосные динамики специально настроены и сбалансированы по технологии Yandex Audio Quality. Широкий частотный диапазон и чёткий бас обеспечивают великолепные впечатления не только в фильмах, но и при прослушивании музыки. ТВ Станция может управлять умным домом. Подсоедините к ней умные устройства с Алисой и управляйте ими голосом или в приложении. В комплекте есть металлические ножки для установки на тумбу, пульт с батарейками, кабель и инструкция. ТВ Станция Бейсик — это комфорт, простота и новые впечатления.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 50", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, Большие, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, с Алисой, 32" с Алисой, 55" с Алисой, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 33 160 руб.8290 руб. в СплитТелевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro RU 50" 4K Ultra HD QLED Smart...
-
В наличииЦена 35 110 руб.8778 руб. в СплитТелевизор Xiaomi TV A Pro 55 2026 L55MB-APRU черный
-
В наличииЦена 35 390 руб.8848 руб. в СплитТелевизор Hisense 55E7S RU 55" 4K UltraHD QLED черный
-
В наличииЦена 39 290 руб.9823 руб. в СплитТелевизор TCL 50P7L-RU 50" QLED 4K Ultra HD черный
-
В наличииЦена 41 630 руб.10408 руб. в СплитТелевизор Samsung UE55U8000HUXPY 55" LED 4K Ultra HD черный/серы...
-
В наличииЦена 41 850 руб.10463 руб. в СплитТелевизор Hisense 55E7S PRO RU 55" 4K UltraHD QLED черный
-
В наличииЦена 44 600 руб.11150 руб. в СплитТелевизор Samsung UE55M1EHAUXPY черный 55" Mini LED, Ultra HD
-
В наличииЦена 45 400 руб.11350 руб. в СплитТелевизор LG 50QNED80B6B.ARUG 50" LED 4K Ultra HD черный титан
-
В наличииЦена 45 560 руб.11390 руб. в СплитТелевизор Xiaomi S Mini LED 55 2026 (L55MC-SRU)
-
В наличииЦена 46 420 руб.11605 руб. в СплитТелевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU
-
В наличииЦена 46 820 руб.11705 руб. в СплитТелевизор LG 43QNED80B6B.ARUG 43" LED 4K Ultra HD черный титан
-
В наличииЦена 47 370 руб.11843 руб. в СплитТелевизор TCL 65" 65P6K LED черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2...
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 50", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, Большие, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, с Алисой, 32" с Алисой, 55" с Алисой, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Отзывы о товаре Телевизор Яндекс ТВ YNDX-00075 Станция Бейсик с Алисой 50" 4K UltraHD черный