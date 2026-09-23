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Телевизор Яндекс ТВ YNDX-00075 Станция Бейсик с Алисой 50" 4K UltraHD черный купить с доставкой в Москве
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Телевизор Яндекс ТВ YNDX-00075 Станция Бейсик с Алисой 50" 4K UltraHD черный

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Телевизор Яндекс ТВ YNDX-00075 Станция Бейсик с Алисой 50&quot; 4K UltraHD черный - фото 1
Телевизор Яндекс ТВ YNDX-00075 Станция Бейсик с Алисой 50&quot; 4K UltraHD черный - фото 2
Телевизор Яндекс ТВ YNDX-00075 Станция Бейсик с Алисой 50&quot; 4K UltraHD черный - фото 3
Телевизор Яндекс ТВ YNDX-00075 Станция Бейсик с Алисой 50&quot; 4K UltraHD черный - фото 4
Телевизор Яндекс ТВ YNDX-00075 Станция Бейсик с Алисой 50&quot; 4K UltraHD черный - фото 5
Телевизор Яндекс ТВ YNDX-00075 Станция Бейсик с Алисой 50&quot; 4K UltraHD черный - фото 6
Телевизор Яндекс ТВ YNDX-00075 Станция Бейсик с Алисой 50&quot; 4K UltraHD черный - фото 7
Телевизор Яндекс ТВ YNDX-00075 Станция Бейсик с Алисой 50&quot; 4K UltraHD черный - фото 8
Телевизор Яндекс ТВ YNDX-00075 Станция Бейсик с Алисой 50&quot; 4K UltraHD черный - фото 9
Телевизор Яндекс ТВ YNDX-00075 Станция Бейсик с Алисой 50&quot; 4K UltraHD черный - фото 10
Телевизор Яндекс ТВ YNDX-00075 Станция Бейсик с Алисой 50&quot; 4K UltraHD черный - фото 11
Телевизор Яндекс ТВ YNDX-00075 Станция Бейсик с Алисой 50&quot; 4K UltraHD черный - фото 12
Телевизор Яндекс ТВ YNDX-00075 Станция Бейсик с Алисой 50&quot; 4K UltraHD черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2024
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Яндекс ТВ YNDX-00075 Станция Бейсик с Алисой 50&quot; 4K UltraHD черный - фото 1
  • Телевизор Яндекс ТВ YNDX-00075 Станция Бейсик с Алисой 50&quot; 4K UltraHD черный - фото 2
  • Телевизор Яндекс ТВ YNDX-00075 Станция Бейсик с Алисой 50&quot; 4K UltraHD черный - фото 3
  • Телевизор Яндекс ТВ YNDX-00075 Станция Бейсик с Алисой 50&quot; 4K UltraHD черный - фото 4
  • Телевизор Яндекс ТВ YNDX-00075 Станция Бейсик с Алисой 50&quot; 4K UltraHD черный - фото 5
  • Телевизор Яндекс ТВ YNDX-00075 Станция Бейсик с Алисой 50&quot; 4K UltraHD черный - фото 6
  • Телевизор Яндекс ТВ YNDX-00075 Станция Бейсик с Алисой 50&quot; 4K UltraHD черный - фото 7
  • Телевизор Яндекс ТВ YNDX-00075 Станция Бейсик с Алисой 50&quot; 4K UltraHD черный - фото 8
  • Телевизор Яндекс ТВ YNDX-00075 Станция Бейсик с Алисой 50&quot; 4K UltraHD черный - фото 9
  • Телевизор Яндекс ТВ YNDX-00075 Станция Бейсик с Алисой 50&quot; 4K UltraHD черный - фото 10
  • Телевизор Яндекс ТВ YNDX-00075 Станция Бейсик с Алисой 50&quot; 4K UltraHD черный - фото 11
  • Телевизор Яндекс ТВ YNDX-00075 Станция Бейсик с Алисой 50&quot; 4K UltraHD черный - фото 12
  • Телевизор Яндекс ТВ YNDX-00075 Станция Бейсик с Алисой 50&quot; 4K UltraHD черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736125
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Характеристики

Бренд
Яндекс
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2024
Комплектация
ТВ Станция Бейсик, Две ножки и комплект винтов, Пульт и 2 батарейки ААА (внутри), Кабель питания, Краткое руководство пользователя
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
30
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, RJ-45 (Ethernet), S/PDIF (оптический), USB Type-A, для наушников
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x300
Энергопотребление при работе, Вт
130
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.24х0.74х0.14
Вес, кг.
6.2

Описание товара Телевизор Яндекс ТВ YNDX-00075 Станция Бейсик с Алисой 50" 4K UltraHD черный

Яндекс ТВ Станция Бейсик YNDX-00075 — это телевизор и музыкальная Станция в одном корпусе. Диагональ экрана 50” (127 см). Выбирайте контент, управляйте громкостью и переключайте каналы голосом без пульта. Алиса услышит и распознает команду благодаря чувствительным микрофонам и функции Farfield. Голосовой ассистент работает на обновленной нейросети YandexGPT. Алиса дает больше точных ответов, придумывает идеи и может объяснить сложное простыми словами. ТВ Станция Бейсик работает на операционной системе YaOS X. Это удобный интерфейс, широкий каталог предложений и персональные рекомендации. Технология Yandex Picture Quality делает просмотр любого формата, будь то блокбастер, матч или лайв любимой группы, в исключительном качестве 4К, ведь инженеры Яндекса настроили точную цветопередачу, чтобы была видна каждая деталь. Широкополосные динамики специально настроены и сбалансированы по технологии Yandex Audio Quality. Широкий частотный диапазон и чёткий бас обеспечивают великолепные впечатления не только в фильмах, но и при прослушивании музыки. ТВ Станция может управлять умным домом. Подсоедините к ней умные устройства с Алисой и управляйте ими голосом или в приложении. В комплекте есть металлические ножки для установки на тумбу, пульт с батарейками, кабель и инструкция. ТВ Станция Бейсик — это комфорт, простота и новые впечатления.

Отзывы о товаре Телевизор Яндекс ТВ YNDX-00075 Станция Бейсик с Алисой 50" 4K UltraHD черный




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Характеристики
Бренд
Яндекс
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2024
Комплектация
ТВ Станция Бейсик, Две ножки и комплект винтов, Пульт и 2 батарейки ААА (внутри), Кабель питания, Краткое руководство пользователя
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Яндекс ТВ
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
30
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, RJ-45 (Ethernet), S/PDIF (оптический), USB Type-A, для наушников
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x300
Энергопотребление при работе, Вт
130
Страна производитель
Китай
Описание
Яндекс ТВ Станция Бейсик YNDX-00075 — это телевизор и музыкальная Станция в одном корпусе. Диагональ экрана 50” (127 см). Выбирайте контент, управляйте громкостью и переключайте каналы голосом без пульта. Алиса услышит и распознает команду благодаря чувствительным микрофонам и функции Farfield. Голосовой ассистент работает на обновленной нейросети YandexGPT. Алиса дает больше точных ответов, придумывает идеи и может объяснить сложное простыми словами. ТВ Станция Бейсик работает на операционной системе YaOS X. Это удобный интерфейс, широкий каталог предложений и персональные рекомендации. Технология Yandex Picture Quality делает просмотр любого формата, будь то блокбастер, матч или лайв любимой группы, в исключительном качестве 4К, ведь инженеры Яндекса настроили точную цветопередачу, чтобы была видна каждая деталь. Широкополосные динамики специально настроены и сбалансированы по технологии Yandex Audio Quality. Широкий частотный диапазон и чёткий бас обеспечивают великолепные впечатления не только в фильмах, но и при прослушивании музыки. ТВ Станция может управлять умным домом. Подсоедините к ней умные устройства с Алисой и управляйте ими голосом или в приложении. В комплекте есть металлические ножки для установки на тумбу, пульт с батарейками, кабель и инструкция. ТВ Станция Бейсик — это комфорт, простота и новые впечатления.
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Отзывы


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