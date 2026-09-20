Телевизор SunWind SUN-LED43XU400 Яндекс.ТВ черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2022
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Тип матрицы
Led
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
4320p (8K UHD)
Операционная система
YaOS
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 260 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 660913
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Входы
антенный вход, HDMI, USB
Выходы
аудио S/PDIF (оптический)
Особенности звука
NICAM Stereo
Поддержка DLNA
да
Поддержка HDR
есть
Разрешение, пикселей
3840x2160
Тип экрана
ЖК LED
Год выпуска
2022
Комплектация
телевизор, документация, пульт ДУ, сетевой кабель
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Тип матрицы
Led
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
4320p (8K UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
YaOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
Ethernet - RJ-45, USB Type-A, вход HDMI, вход HDMI x 2, композитный видеовход
Количество HDMI
2
Количество USB
1
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x200
Энергопотребление при работе, Вт
95
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.65х0.15
Вес, кг.
9.7
Описание товара Телевизор SunWind SUN-LED43XU400 Яндекс.ТВ черный
SunWind SUN-LED43XU400 работает на полностью русифицированной оболочке для операционной системы Android от «Яндекс.ТВ». Виртуальный помощник Алиса значительно облегчает навигацию по медиаконтенту, доступному для проигрывания телевизором. Помимо популярных платных стриминговых онлайн-сервисов, прибор отлично взаимодействует с бесплатным приложением видеохостинга YouTube. Другие программы для лёгкого доступа к базам кино и сериалов также можно загрузить из магазина приложений, заранее предустановленного на данную модель.
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Бренд
Тип товара
Телевизоры
Входы
антенный вход, HDMI, USB
Выходы
аудио S/PDIF (оптический)
Особенности звука
NICAM Stereo
Поддержка DLNA
да
Поддержка HDR
есть
Разрешение, пикселей
3840x2160
Тип экрана
ЖК LED
Год выпуска
2022
Комплектация
телевизор, документация, пульт ДУ, сетевой кабель
Цвет
черный
Развернуть
Диагональ, дюймы
43
Тип матрицы
Led
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
4320p (8K UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
YaOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
Ethernet - RJ-45, USB Type-A, вход HDMI, вход HDMI x 2, композитный видеовход
Количество HDMI
2
Количество USB
1
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x200
Энергопотребление при работе, Вт
95
Страна производитель
Китай
SunWind SUN-LED43XU400 работает на полностью русифицированной оболочке для операционной системы Android от «Яндекс.ТВ». Виртуальный помощник Алиса значительно облегчает навигацию по медиаконтенту, доступному для проигрывания телевизором. Помимо популярных платных стриминговых онлайн-сервисов, прибор отлично взаимодействует с бесплатным приложением видеохостинга YouTube. Другие программы для лёгкого доступа к базам кино и сериалов также можно загрузить из магазина приложений, заранее предустановленного на данную модель.
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