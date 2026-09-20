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Электролобзик DEKO DKJS700E, 700 Вт купить с доставкой в Москве
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Электролобзик DEKO DKJS700E, 700 Вт

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Электролобзик DEKO DKJS700E, 700 Вт - фото 1
Электролобзик DEKO DKJS700E, 700 Вт - фото 2
Электролобзик DEKO DKJS700E, 700 Вт - фото 3
Электролобзик DEKO DKJS700E, 700 Вт - фото 4
Электролобзик DEKO DKJS700E, 700 Вт - фото 5
Электролобзик DEKO DKJS700E, 700 Вт - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лобзик электрический
  • Электролобзик DEKO DKJS700E, 700 Вт - фото 1
  • Электролобзик DEKO DKJS700E, 700 Вт - фото 2
  • Электролобзик DEKO DKJS700E, 700 Вт - фото 3
  • Электролобзик DEKO DKJS700E, 700 Вт - фото 4
  • Электролобзик DEKO DKJS700E, 700 Вт - фото 5
  • Электролобзик DEKO DKJS700E, 700 Вт - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
1 740 руб.  3 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 660783
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Характеристики

Бренд
DEKO
Тип товара
Лобзик электрический
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х22х10
Вес, кг.
1.67

Описание товара Электролобзик DEKO DKJS700E, 700 Вт

Представляем вашему вниманию мощный и функциональный лобзик, который станет отличным выбором для профессиональных мастеров и любителей, занимающихся деревообработкой. Устройство обладает мощностью в 700 Ватт, что обеспечивает высокий уровень производительности и позволяет справляться даже с самыми сложными задачами.



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Отзывы о товаре Электролобзик DEKO DKJS700E, 700 Вт




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Характеристики
Бренд
DEKO
Тип товара
Лобзик электрический
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию мощный и функциональный лобзик, который станет отличным выбором для профессиональных мастеров и любителей, занимающихся деревообработкой. Устройство обладает мощностью в 700 Ватт, что обеспечивает высокий уровень производительности и позволяет справляться даже с самыми сложными задачами.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
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Доставка
Отзывы


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