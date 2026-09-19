Лобзик электрический Redverg RD-JS500-55
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Характеристики
Тип товара
Лобзик электрический
Форма ручки
скобовидная
Подсветка
нет
Мах толщина пропила (дерево)
55
Мах толщина пропила (металла)
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 347206
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лобзик электрический
Комплектация
коробка
Форма ручки
скобовидная
Подсветка
нет
Мах толщина пропила (дерево)
55
Мах толщина пропила (металла)
6
Страна производитель
Китай
Габариты без упаковки
200х82х245
Размеры в упаковке, см
22х20х8
Вес, кг.
1.65
Описание товара Лобзик электрический Redverg RD-JS500-55
Лобзик REDVERG RD-JS500-55 5022674 используется для резки заготовок из дерева, пластмассы и железа. Высокая точность распила осуществляется за счет возможности установки углов 90-45 градусов. Обрезиненная рукоятка обеспечивает надежный хват, благодаря чему инструмент не выскальзывает. Фиксатор выключателя снижает нагрузку на руки оператора при выполнении долгой работы.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Лобзик электрический
Комплектация
коробка
Форма ручки
скобовидная
Подсветка
нет
Мах толщина пропила (дерево)
55
Мах толщина пропила (металла)
6
Страна производитель
Китай
Габариты без упаковки
200х82х245
Лобзик REDVERG RD-JS500-55 5022674 используется для резки заготовок из дерева, пластмассы и железа. Высокая точность распила осуществляется за счет возможности установки углов 90-45 градусов. Обрезиненная рукоятка обеспечивает надежный хват, благодаря чему инструмент не выскальзывает. Фиксатор выключателя снижает нагрузку на руки оператора при выполнении долгой работы.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
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