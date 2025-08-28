Лобзик электрический Зубр Л-710
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Характеристики
Тип товара
Лобзик электрический
Форма ручки
скобовидная
Подсветка
да
Мах толщина пропила (дерево)
80
Мах толщина пропила (металла)
80
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%3 470 руб. 6 300 руб.
В наличии
Код товара: 341196
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3 470 руб. -45%
6 300 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лобзик электрический
Комплектация
коробка
Форма ручки
скобовидная
Подключение пылесоса
да
Подсветка
да
Обрезиненная рукоятка
да
Быстрозажимное крепление пилки
да
Регулировка частоты хода
да
Мах толщина пропила (дерево)
80
Мах толщина пропила (металла)
80
Маятниковый ход
да
Длина хода пилки, мм
19
Частота движения пилки
3000 ходов/мин
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х22х9
Вес, кг.
2.42
Описание товара Лобзик электрический Зубр Л-710
Электрический лобзик Зубр Л-710 служит для создания продольных, поперечных и фигурных пропилов в заготовках из древесины, фанеры, ДСП, пластмассы, металла. Оснащен достаточно мощным двигателем, что способствует хорошей производительности. Благодаря быстрозажимному патрону замена полотен осуществляется без вспомогательных принадлежностей. Электронная регулировка частоты хода в широком диапазоне помогает подобрать оптимальный режим в зависимости от особенностей материала. Три ступени маятникового хода значительно ускоряют работу.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
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Бренд
Тип товара
Лобзик электрический
Комплектация
коробка
Форма ручки
скобовидная
Подключение пылесоса
да
Подсветка
да
Обрезиненная рукоятка
да
Быстрозажимное крепление пилки
да
Регулировка частоты хода
да
Мах толщина пропила (дерево)
80
Мах толщина пропила (металла)
80
Маятниковый ход
да
Развернуть
Длина хода пилки, мм
19
Частота движения пилки
3000 ходов/мин
Страна производитель
Китай
Электрический лобзик Зубр Л-710 служит для создания продольных, поперечных и фигурных пропилов в заготовках из древесины, фанеры, ДСП, пластмассы, металла. Оснащен достаточно мощным двигателем, что способствует хорошей производительности. Благодаря быстрозажимному патрону замена полотен осуществляется без вспомогательных принадлежностей. Электронная регулировка частоты хода в широком диапазоне помогает подобрать оптимальный режим в зависимости от особенностей материала. Три ступени маятникового хода значительно ускоряют работу.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный бюджетный лобзик, свои функции выполняет.
Достоинства:
Комментарий:
в работе показал себя хорошо,конечно доски из более твёрдых пород дерева ему чежоловато, а так в общем доволен ,давно мечтал купить себе лобзик ,первый мой опыт
Достоинства:
Комментарий:
маленький ход штока,только для фанеры и доска 20мм,50мм доска пилит медленно и сильно давить приходиться,лучше интерскол отремонтировалбы на эти деньги
Достоинства:
Комментарий:
Очень доволен инструментом. Спасибо производителю и продацу.
Достоинства:
Комментарий:
лобзик работает это мой первый лобзик, мне не с чем сравнивать. спасибо что доставили.
Достоинства:
Комментарий:
Взял по отзывам, для ремонта квартиры Отличный инструмент! Уже испробовал В комплекте шла пилка, но ею только брёвна пилить:) Купил мелкую этой же фирмы! И вообще пользуюсь инструментами только этой фирмы Зубр - это качество Единственный вопрос: В паспорте написано про направляющую В коробке нет Так и должно быть?
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл хорошо упакованый, коробка в плёнке. В полном комплекте. В деле ещё не успели попробовать, но почему-то уверена что всё будет в порядке, не первый инструмент Зубр.
Достоинства:
Комментарий:
хорошо режет. сделал 3 балкона вагонкой, режет ламинат, скорость нормальная не зажовывает,. желательно не экономить на пилках. по работе всем доволен
Достоинства:
Комментарий:
Купила мужу на 23 февраля. По его словам Отличное качество, пилит идеально, мощная. У этого производителя все инструменты хорошие. Цена адекватная. Доставили быстро
Достоинства:
Комментарий:
отличный лобзик, все как в описании. в комплекте есть пилка. запакован хорошо, есть заводская пломба
Достоинства:
Комментарий:
товар пришел целый. на всех оборотах работает. пока в работе не проверял.
Достоинства:
Комментарий:
скоро сезон садовый будем испытывать! Пришел упакованый, работает( чуствуеться мощь). пока что зубр не подводил, уверен и этот не подведет!
Достоинства:
Комментарий:
проверил все работает.сделано качественно.меня все устраивает.для дома и хозяйстве пригодится
Достоинства:
Комментарий:
Упакован надежно,пришел вовремя !Очень полезный инструмент в хозяйстве, комплект полный, все отлично, продавца рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
для меня в бытовых задачах идеален. мощнее моего старого, ровный разрез, разная скорость ( на старом была одна). пробовала на ДСП, фанере 5 мл, бруски и металлических профилях. цена приятная.
Достоинства:
Комментарий:
Класс! Пилит отлично, фирма супер. Советую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Пока попользоваться не получилось, но лобзик работает. Зубр беру здесь не первый год, нареканий нет
Достоинства:
Комментарий:
Пилку уводит в право, приходится пилить немного поворачивая лобзик в лево
Лобзик электрический Зубр Л-710 - купить по цене 3470 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Лобзик электрический Зубр Л-710
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный бюджетный лобзик, свои функции выполняет.
Достоинства:
Комментарий:
в работе показал себя хорошо,конечно доски из более твёрдых пород дерева ему чежоловато, а так в общем доволен ,давно мечтал купить себе лобзик ,первый мой опыт
Достоинства:
Комментарий:
маленький ход штока,только для фанеры и доска 20мм,50мм доска пилит медленно и сильно давить приходиться,лучше интерскол отремонтировалбы на эти деньги
Достоинства:
Комментарий:
Очень доволен инструментом. Спасибо производителю и продацу.
Достоинства:
Комментарий:
лобзик работает это мой первый лобзик, мне не с чем сравнивать. спасибо что доставили.
Достоинства:
Комментарий:
Взял по отзывам, для ремонта квартиры Отличный инструмент! Уже испробовал В комплекте шла пилка, но ею только брёвна пилить:) Купил мелкую этой же фирмы! И вообще пользуюсь инструментами только этой фирмы Зубр - это качество Единственный вопрос: В паспорте написано про направляющую В коробке нет Так и должно быть?
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл хорошо упакованый, коробка в плёнке. В полном комплекте. В деле ещё не успели попробовать, но почему-то уверена что всё будет в порядке, не первый инструмент Зубр.
Достоинства:
Комментарий:
хорошо режет. сделал 3 балкона вагонкой, режет ламинат, скорость нормальная не зажовывает,. желательно не экономить на пилках. по работе всем доволен
Достоинства:
Комментарий:
Купила мужу на 23 февраля. По его словам Отличное качество, пилит идеально, мощная. У этого производителя все инструменты хорошие. Цена адекватная. Доставили быстро
Достоинства:
Комментарий:
отличный лобзик, все как в описании. в комплекте есть пилка. запакован хорошо, есть заводская пломба
Достоинства:
Комментарий:
товар пришел целый. на всех оборотах работает. пока в работе не проверял.
Достоинства:
Комментарий:
скоро сезон садовый будем испытывать! Пришел упакованый, работает( чуствуеться мощь). пока что зубр не подводил, уверен и этот не подведет!
Достоинства:
Комментарий:
проверил все работает.сделано качественно.меня все устраивает.для дома и хозяйстве пригодится
Достоинства:
Комментарий:
Упакован надежно,пришел вовремя !Очень полезный инструмент в хозяйстве, комплект полный, все отлично, продавца рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
для меня в бытовых задачах идеален. мощнее моего старого, ровный разрез, разная скорость ( на старом была одна). пробовала на ДСП, фанере 5 мл, бруски и металлических профилях. цена приятная.
Достоинства:
Комментарий:
Класс! Пилит отлично, фирма супер. Советую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Пока попользоваться не получилось, но лобзик работает. Зубр беру здесь не первый год, нареканий нет
Достоинства:
Комментарий:
Пилку уводит в право, приходится пилить немного поворачивая лобзик в лево