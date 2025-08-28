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Лобзик электрический Зубр Л-710 купить с доставкой в Москве
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Лобзик электрический Зубр Л-710

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Лобзик электрический Зубр Л-710 - фото 1
Лобзик электрический Зубр Л-710 - фото 2
Лобзик электрический Зубр Л-710 - фото 3
Лобзик электрический Зубр Л-710 - фото 4
Лобзик электрический Зубр Л-710 - фото 5
Лобзик электрический Зубр Л-710 - фото 6
Лобзик электрический Зубр Л-710 - фото 7
Лобзик электрический Зубр Л-710 - фото 8
Лобзик электрический Зубр Л-710 - фото 9
Лобзик электрический Зубр Л-710 - фото 10
Лобзик электрический Зубр Л-710 - фото 11
Лобзик электрический Зубр Л-710 - фото 12
Лобзик электрический Зубр Л-710 - фото 13
Лобзик электрический Зубр Л-710 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лобзик электрический
Форма ручки
скобовидная
Подсветка
да
Мах толщина пропила (дерево)
80
Мах толщина пропила (металла)
80
  • Лобзик электрический Зубр Л-710 - фото 1
  • Лобзик электрический Зубр Л-710 - фото 2
  • Лобзик электрический Зубр Л-710 - фото 3
  • Лобзик электрический Зубр Л-710 - фото 4
  • Лобзик электрический Зубр Л-710 - фото 5
  • Лобзик электрический Зубр Л-710 - фото 6
  • Лобзик электрический Зубр Л-710 - фото 7
  • Лобзик электрический Зубр Л-710 - фото 8
  • Лобзик электрический Зубр Л-710 - фото 9
  • Лобзик электрический Зубр Л-710 - фото 10
  • Лобзик электрический Зубр Л-710 - фото 11
  • Лобзик электрический Зубр Л-710 - фото 12
  • Лобзик электрический Зубр Л-710 - фото 13
  • Лобзик электрический Зубр Л-710 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
3 470 руб.  6 300 руб. 
Начислим 56 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 341196
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Лобзик электрический Зубр Л-710
3 470 руб. -45%
6 300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Лобзик электрический
Комплектация
коробка
Форма ручки
скобовидная
Подключение пылесоса
да
Подсветка
да
Обрезиненная рукоятка
да
Быстрозажимное крепление пилки
да
Регулировка частоты хода
да
Мах толщина пропила (дерево)
80
Мах толщина пропила (металла)
80
Маятниковый ход
да
Длина хода пилки, мм
19
Частота движения пилки
3000 ходов/мин
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х22х9
Вес, кг.
2.42

Описание товара Лобзик электрический Зубр Л-710

Электрический лобзик Зубр Л-710 служит для создания продольных, поперечных и фигурных пропилов в заготовках из древесины, фанеры, ДСП, пластмассы, металла. Оснащен достаточно мощным двигателем, что способствует хорошей производительности. Благодаря быстрозажимному патрону замена полотен осуществляется без вспомогательных принадлежностей. Электронная регулировка частоты хода в широком диапазоне помогает подобрать оптимальный режим в зависимости от особенностей материала. Три ступени маятникового хода значительно ускоряют работу.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие

Отзывы о товаре Лобзик электрический Зубр Л-710

Источник: Яндекс Маркет
28.08.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный бюджетный лобзик, свои функции выполняет.
Источник: Яндекс Маркет
18.08.2025
Иван В.

Достоинства:


Комментарий:
в работе показал себя хорошо,конечно доски из более твёрдых пород дерева ему чежоловато, а так в общем доволен ,давно мечтал купить себе лобзик ,первый мой опыт
Источник: Яндекс Маркет
22.07.2025
Владимир А.

Достоинства:


Комментарий:
маленький ход штока,только для фанеры и доска 20мм,50мм доска пилит медленно и сильно давить приходиться,лучше интерскол отремонтировалбы на эти деньги
Источник: Яндекс Маркет
08.06.2025
Александр З.

Достоинства:


Комментарий:
Очень доволен инструментом. Спасибо производителю и продацу.
Источник: Яндекс Маркет
06.06.2025
Артем С.

Достоинства:


Комментарий:
лобзик работает это мой первый лобзик, мне не с чем сравнивать. спасибо что доставили.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
Взял по отзывам, для ремонта квартиры Отличный инструмент! Уже испробовал В комплекте шла пилка, но ею только брёвна пилить:) Купил мелкую этой же фирмы! И вообще пользуюсь инструментами только этой фирмы Зубр - это качество Единственный вопрос: В паспорте написано про направляющую В коробке нет Так и должно быть?
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Елена С.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл хорошо упакованый, коробка в плёнке. В полном комплекте. В деле ещё не успели попробовать, но почему-то уверена что всё будет в порядке, не первый инструмент Зубр.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Евгений Б.

Достоинства:


Комментарий:
хорошо режет. сделал 3 балкона вагонкой, режет ламинат, скорость нормальная не зажовывает,. желательно не экономить на пилках. по работе всем доволен
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Купила мужу на 23 февраля. По его словам Отличное качество, пилит идеально, мощная. У этого производителя все инструменты хорошие. Цена адекватная. Доставили быстро
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Роман С.

Достоинства:


Комментарий:
отличный лобзик, все как в описании. в комплекте есть пилка. запакован хорошо, есть заводская пломба
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
товар пришел целый. на всех оборотах работает. пока в работе не проверял.
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Дмитрий Ж.

Достоинства:


Комментарий:
скоро сезон садовый будем испытывать! Пришел упакованый, работает( чуствуеться мощь). пока что зубр не подводил, уверен и этот не подведет!
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
проверил все работает.сделано качественно.меня все устраивает.для дома и хозяйстве пригодится
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Марина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Упакован надежно,пришел вовремя !Очень полезный инструмент в хозяйстве, комплект полный, все отлично, продавца рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Ирина

Достоинства:


Комментарий:
для меня в бытовых задачах идеален. мощнее моего старого, ровный разрез, разная скорость ( на старом была одна). пробовала на ДСП, фанере 5 мл, бруски и металлических профилях. цена приятная.
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2025
Ирина В.

Достоинства:


Комментарий:
Класс! Пилит отлично, фирма супер. Советую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Волков Алексей

Достоинства:


Комментарий:
Пока попользоваться не получилось, но лобзик работает. Зубр беру здесь не первый год, нареканий нет
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2024
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
Пилку уводит в право, приходится пилить немного поворачивая лобзик в лево



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Лобзик электрический
Комплектация
коробка
Форма ручки
скобовидная
Подключение пылесоса
да
Подсветка
да
Обрезиненная рукоятка
да
Быстрозажимное крепление пилки
да
Регулировка частоты хода
да
Мах толщина пропила (дерево)
80
Мах толщина пропила (металла)
80
Маятниковый ход
да
Развернуть
Длина хода пилки, мм
19
Частота движения пилки
3000 ходов/мин
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический лобзик Зубр Л-710 служит для создания продольных, поперечных и фигурных пропилов в заготовках из древесины, фанеры, ДСП, пластмассы, металла. Оснащен достаточно мощным двигателем, что способствует хорошей производительности. Благодаря быстрозажимному патрону замена полотен осуществляется без вспомогательных принадлежностей. Электронная регулировка частоты хода в широком диапазоне помогает подобрать оптимальный режим в зависимости от особенностей материала. Три ступени маятникового хода значительно ускоряют работу.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.08.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный бюджетный лобзик, свои функции выполняет.
Источник: Яндекс Маркет
18.08.2025
Иван В.

Достоинства:


Комментарий:
в работе показал себя хорошо,конечно доски из более твёрдых пород дерева ему чежоловато, а так в общем доволен ,давно мечтал купить себе лобзик ,первый мой опыт
Источник: Яндекс Маркет
22.07.2025
Владимир А.

Достоинства:


Комментарий:
маленький ход штока,только для фанеры и доска 20мм,50мм доска пилит медленно и сильно давить приходиться,лучше интерскол отремонтировалбы на эти деньги
Источник: Яндекс Маркет
08.06.2025
Александр З.

Достоинства:


Комментарий:
Очень доволен инструментом. Спасибо производителю и продацу.
Источник: Яндекс Маркет
06.06.2025
Артем С.

Достоинства:


Комментарий:
лобзик работает это мой первый лобзик, мне не с чем сравнивать. спасибо что доставили.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
Взял по отзывам, для ремонта квартиры Отличный инструмент! Уже испробовал В комплекте шла пилка, но ею только брёвна пилить:) Купил мелкую этой же фирмы! И вообще пользуюсь инструментами только этой фирмы Зубр - это качество Единственный вопрос: В паспорте написано про направляющую В коробке нет Так и должно быть?
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Елена С.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл хорошо упакованый, коробка в плёнке. В полном комплекте. В деле ещё не успели попробовать, но почему-то уверена что всё будет в порядке, не первый инструмент Зубр.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Евгений Б.

Достоинства:


Комментарий:
хорошо режет. сделал 3 балкона вагонкой, режет ламинат, скорость нормальная не зажовывает,. желательно не экономить на пилках. по работе всем доволен
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Купила мужу на 23 февраля. По его словам Отличное качество, пилит идеально, мощная. У этого производителя все инструменты хорошие. Цена адекватная. Доставили быстро
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Роман С.

Достоинства:


Комментарий:
отличный лобзик, все как в описании. в комплекте есть пилка. запакован хорошо, есть заводская пломба
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
товар пришел целый. на всех оборотах работает. пока в работе не проверял.
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Дмитрий Ж.

Достоинства:


Комментарий:
скоро сезон садовый будем испытывать! Пришел упакованый, работает( чуствуеться мощь). пока что зубр не подводил, уверен и этот не подведет!
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
проверил все работает.сделано качественно.меня все устраивает.для дома и хозяйстве пригодится
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Марина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Упакован надежно,пришел вовремя !Очень полезный инструмент в хозяйстве, комплект полный, все отлично, продавца рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Ирина

Достоинства:


Комментарий:
для меня в бытовых задачах идеален. мощнее моего старого, ровный разрез, разная скорость ( на старом была одна). пробовала на ДСП, фанере 5 мл, бруски и металлических профилях. цена приятная.
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2025
Ирина В.

Достоинства:


Комментарий:
Класс! Пилит отлично, фирма супер. Советую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Волков Алексей

Достоинства:


Комментарий:
Пока попользоваться не получилось, но лобзик работает. Зубр беру здесь не первый год, нареканий нет
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2024
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
Пилку уводит в право, приходится пилить немного поворачивая лобзик в лево


Лобзик электрический Зубр Л-710 - купить по цене 3470 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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