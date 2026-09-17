Лобзик Интерскол МП-100/700Э (15.1.1.11)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Лобзик Интерскол МП-100/700Э (15.1.1.11)
Лобзик Интерскол МП-100/700Э - электроинструмент профессионального класса, предназначен для резки отделочных материалов на основе древесины, отлично справляется с резкой фасонных профилей и листа из стали, цветных металлов и пластмассы. Обладая большой мощностью, лобзик Интерскол МП-100/700Э станет достойным помощником мастеру, а эргономичный дизайн добавит удовольствие от выполняемой работы.
Особенности:
- Лобзик от сети 220 V, отличается отменной производительностью и высокой точность реза;
- Жесткость всей машины обеспечивает литой алюминиевый корпус редуктора;
- Оснащен функцией электронного контроля скорости;
- Рабочий диапазон оборотов от 700 до 3000 достигается электронным регулированием частоты ходов пилки;
- Возможна упрощенная регулировка наклона опорной подошвы (без ключа);
- Улучшенное охлаждение наиболее нагруженной части конструкции при продолжительной работе;
- Эффективно сбалансированный возвратно-поступательный механизм не страдает повышенными вибрациями;
- Инструмент оснащен защитным экраном - для безопасного и комфортного выполнения работы.
Комплектация:
- Лобзик Интерскол МП-100/700Э;
- Руководство по эксплуатации.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитЛобзик аккумуляторный MTX 27280, CJB-20-65, Li-Ion, 20 В
-
В наличииЦена 4 980 руб. 9 900 руб.1245 руб. в СплитЛобзик электрический Зубр ЛП-500 К
-
В наличииЦена 5 580 руб.1395 руб. в СплитЛобзик электрический ЗУБР 700 Вт, 90 мм, кейс, Профессионал (ЛП-...
-
В наличииЦена 5 690 руб.1423 руб. в СплитЛобзик аккумуляторный DENZEL 27205, CJH-20-80, Li-Ion, 20 В
-
В наличииЦена 6 950 руб.1738 руб. в СплитЛобзиковая пила SKIL JS3149, 680Вт
-
В наличииЦена 7 950 руб.1988 руб. в СплитАккумуляторная лобзиковая пила SKIL JS8290, CLASSIC, без АКБ и З...
-
В наличииЦена 14 910 руб.3728 руб. в СплитАккумуляторная лобзиковая пила SKIL JS8202, XP, без АКБ и ЗУ
Лобзик Интерскол МП-100/700Э - электроинструмент профессионального класса, предназначен для резки отделочных материалов на основе древесины, отлично справляется с резкой фасонных профилей и листа из стали, цветных металлов и пластмассы. Обладая большой мощностью, лобзик Интерскол МП-100/700Э станет достойным помощником мастеру, а эргономичный дизайн добавит удовольствие от выполняемой работы.
Особенности:
- Лобзик от сети 220 V, отличается отменной производительностью и высокой точность реза;
- Жесткость всей машины обеспечивает литой алюминиевый корпус редуктора;
- Оснащен функцией электронного контроля скорости;
- Рабочий диапазон оборотов от 700 до 3000 достигается электронным регулированием частоты ходов пилки;
- Возможна упрощенная регулировка наклона опорной подошвы (без ключа);
- Улучшенное охлаждение наиболее нагруженной части конструкции при продолжительной работе;
- Эффективно сбалансированный возвратно-поступательный механизм не страдает повышенными вибрациями;
- Инструмент оснащен защитным экраном - для безопасного и комфортного выполнения работы.
Комплектация:
- Лобзик Интерскол МП-100/700Э;
- Руководство по эксплуатации.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
Отзывы о товаре Лобзик Интерскол МП-100/700Э (15.1.1.11)