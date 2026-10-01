Лобзиковая пила SKIL JS3131, 550Вт
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Лобзиковая пила SKIL JS3131, 550Вт
Универсальный лобзик с регулятором материалов, быстрым зажимом полотна и сдувом пыли SKIL JS3131 — это компактный и надёжный лобзик мощностью 550 Вт, идеально подходящий для выполнения прямолинейных и криволинейных резов по дереву, металлу и другим материалам. Инструмент оснащён 4-позиционным регулятором материала, который позволяет выбрать оптимальный режим в зависимости от задачи и плотности заготовки. Регулировка скорости обеспечивается чувствительным курком, что даёт пользователю полный контроль над процессом резки. Быстрая замена полотна выполняется без инструмента — благодаря системе SKIL Clic. Встроенная система сдува пыли сохраняет линию реза чистой и хорошо видимой, что особенно важно при точной обработке. Регулируемая опорная платформа позволяет выполнять наклонные резы до 45° влево и вправо. Лобзик оснащён большой клавишей включения с фиксатором — для комфортной работы при продолжительной резке. Также предусмотрен адаптер для подключения пылесоса — для более чистой рабочей зоны.
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