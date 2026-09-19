Лобзик электрический Союз ЛБС-4065
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Характеристики
Тип товара
Лобзик электрический
Форма ручки
скобовидная
Подсветка
нет
Мах толщина пропила (дерево)
70
Мах толщина пропила (металла)
70
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 347216
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лобзик электрический
Комплектация
коробка
Форма ручки
скобовидная
Подключение пылесоса
да
Подсветка
нет
Регулировка частоты хода
да
Мах толщина пропила (дерево)
70
Мах толщина пропила (металла)
70
Маятниковый ход
да
Длина хода пилки, мм
17.5
Частота движения пилки
500-3000 ход/мин
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х22х9
Вес, кг.
2.3
Описание товара Лобзик электрический Союз ЛБС-4065
Электрический лобзик СОЮЗ ЛБС-4065 имеет 3 ступени маятникового хода, что позволяет подстроиться под конкретный тип материала. При помощи колесика можно настроить инструмент на необходимую частоту ходов - для более точной работы. Защитный щиток предохраняет пользователя от травм. К лобзику можно подсоединить пылесос для избавления от основного количества пыли.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Лобзик электрический
Комплектация
коробка
Форма ручки
скобовидная
Подключение пылесоса
да
Подсветка
нет
Регулировка частоты хода
да
Мах толщина пропила (дерево)
70
Мах толщина пропила (металла)
70
Маятниковый ход
да
Длина хода пилки, мм
17.5
Частота движения пилки
500-3000 ход/мин
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Страна производитель
Китай
Электрический лобзик СОЮЗ ЛБС-4065 имеет 3 ступени маятникового хода, что позволяет подстроиться под конкретный тип материала. При помощи колесика можно настроить инструмент на необходимую частоту ходов - для более точной работы. Защитный щиток предохраняет пользователя от травм. К лобзику можно подсоединить пылесос для избавления от основного количества пыли.
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