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Лобзик электрический Зубр Л-400 купить с доставкой в Москве
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Лобзик электрический Зубр Л-400

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Лобзик электрический Зубр Л-400 - фото 1
Лобзик электрический Зубр Л-400 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лобзик электрический
Мах толщина пропила (металла)
55
  • Лобзик электрический Зубр Л-400 - фото 1
  • Лобзик электрический Зубр Л-400 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 400 руб. 
Начислим 39 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 341191
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Лобзик электрический Зубр Л-400
2 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Лобзик электрический
Подключение пылесоса
да
Обрезиненная рукоятка
да
Регулировка частоты хода
да
Мах толщина пропила (металла)
55
Длина хода пилки, мм
18
Частота движения пилки
3000 ходов/мин
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х21х8
Вес, кг.
1.82

Описание товара Лобзик электрический Зубр Л-400

Удобный и функциональный инструмент в обновленном дизайне для всех видов пиления различных материалов. Улучшение конструкции (быстрозажимной патрон) и мягкая накладка на рукоятке пошли на пользу удобству пользования



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие

Отзывы о товаре Лобзик электрический Зубр Л-400

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
доставка в срок, упаковка норм. НО!!! Лобзик хорош. Но есть одно но- надо сразу разобрать и смазать. Смазка там же, только лежит вообще мимо пары ротор- шестерня. Это обязательно, тем более, что разборка- сборка простецкая вообще!!!
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Галина А.

Достоинства:


Комментарий:
Включается, в работе не пробовали
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Oleg T.

Достоинства:


Комментарий:
Сделан аккуратно, пилит хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Надежда Л.

Достоинства:


Комментарий:
лобзик работает, для дома очень хороший вариант.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Ирина Ч.

Достоинства:


Комментарий:
прошло быстро в срок пока не пользовались ; дополню отзыв
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Антон Б.

Достоинства:


Комментарий:
ещё не пользовался, на вид целый
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Игорь К.

Достоинства:


Комментарий:
простой в обращении, полотно не ведёт, рез получается ровный, в общем то что надо для дачи с учётом стоимости
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
Для не сложных работ подойдёт. Опробовал на столешнице. Чуть кривовата метка, но не критично.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Лариса З.

Достоинства:


Комментарий:
Ещё не пользовались,думаю за свои деньги он всё сделает
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Людмила К.

Достоинства:


Комментарий:
Лобзик сразу опробовала, отличный
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Николай С.

Достоинства:


Комментарий:
Инструмент понравился, работает мягко,не обременён лишними функциями. За свою цену хорош. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
не пробывал пилить работает
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
наталья с.

Достоинства:


Комментарий:
удобен в использовании.Очень помог в работе по хозяйству
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Степан Л.

Достоинства:


Комментарий:
купил дополнительный лобзик, удобная быстро съемная насадка для пилок
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Роберт Р.

Достоинства:


Комментарий:
покупал в подарок, в комплекте пилка идёт, в целом неплохо, пилку вставить проблематично, в Интерскол легко вставляется, а тут..
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Екатерина А.

Достоинства:


Комментарий:
брала на подарок. вроде всё целое
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Юлия Т.

Достоинства:


Комментарий:
для первого (в моем случае) может и для второго и третьего лобзика - отличная вещь. Справляется со своей задачей на ура
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Виктор П.

Достоинства:


Комментарий:
Испытал во всех режимах работы. Очень приятный аппарат. Мощности достаточно,регулировка скорости замечательная,Крепление полотен -классное. Соотношение цена-качество супер. Для дома и дачи-рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Арина

Достоинства:


Комментарий:
Товаром, доставкой довольны. Лобзик хороший.
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Лобзик работает. В деле проверить не получилось, пилки в комплект не входят. Продавец примите на заметку.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Наталия В.

Достоинства:


Комментарий:
На вид хороший инструмент, на деле пока не пробовали.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Виктор Г.

Достоинства:


Комментарий:
Пока работает. Крепление пилки могли бы сделать понадежнее
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Галина П.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший лобзик, нет защитного экранчика, не сразу получилось поставить пилку, а так при установке дверей хорошо помог
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Упакован хорошо холостым ходом работает вроде отличный лобзик.
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Евгений М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный лобзик для бытовых нужд за пару т.р., достаточно мощный, есть регулировка скорости и быстросъемный фиксатор пилки, с фанерой 15мм справляется легко. Из минусов: пилит на пару-тройку градусов в лево от центра метки, на старом лобзике было также. За 2т.р. идеален, пластик отличный, в комплекте была пилка, пользовался своими
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
порядок,в целости и сохранности,в работе пока не пробовал,как проверю дополню отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Ильмир Я.

Достоинства:


Комментарий:
Сделан добротно. Пластик не вонючий, уже радует. Сделано в Китае. Радует расширенная гарантия на 5 лет при условии регистрации товара на сайте производителя. Общее впечатление хорошее, в работе посмотрим в дальнейшем. Пока только положительные эмоции. Вчера заказал, сегодня уже получил. За быструю доставку отдельный плюс. Рекомендую к покупке.



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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Лобзик электрический
Подключение пылесоса
да
Обрезиненная рукоятка
да
Регулировка частоты хода
да
Мах толщина пропила (металла)
55
Длина хода пилки, мм
18
Частота движения пилки
3000 ходов/мин
Страна производитель
Китай
Описание
Удобный и функциональный инструмент в обновленном дизайне для всех видов пиления различных материалов. Улучшение конструкции (быстрозажимной патрон) и мягкая накладка на рукоятке пошли на пользу удобству пользования


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
доставка в срок, упаковка норм. НО!!! Лобзик хорош. Но есть одно но- надо сразу разобрать и смазать. Смазка там же, только лежит вообще мимо пары ротор- шестерня. Это обязательно, тем более, что разборка- сборка простецкая вообще!!!
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Галина А.

Достоинства:


Комментарий:
Включается, в работе не пробовали
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Oleg T.

Достоинства:


Комментарий:
Сделан аккуратно, пилит хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Надежда Л.

Достоинства:


Комментарий:
лобзик работает, для дома очень хороший вариант.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Ирина Ч.

Достоинства:


Комментарий:
прошло быстро в срок пока не пользовались ; дополню отзыв
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Антон Б.

Достоинства:


Комментарий:
ещё не пользовался, на вид целый
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Игорь К.

Достоинства:


Комментарий:
простой в обращении, полотно не ведёт, рез получается ровный, в общем то что надо для дачи с учётом стоимости
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
Для не сложных работ подойдёт. Опробовал на столешнице. Чуть кривовата метка, но не критично.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Лариса З.

Достоинства:


Комментарий:
Ещё не пользовались,думаю за свои деньги он всё сделает
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Людмила К.

Достоинства:


Комментарий:
Лобзик сразу опробовала, отличный
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Николай С.

Достоинства:


Комментарий:
Инструмент понравился, работает мягко,не обременён лишними функциями. За свою цену хорош. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
не пробывал пилить работает
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
наталья с.

Достоинства:


Комментарий:
удобен в использовании.Очень помог в работе по хозяйству
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Степан Л.

Достоинства:


Комментарий:
купил дополнительный лобзик, удобная быстро съемная насадка для пилок
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Роберт Р.

Достоинства:


Комментарий:
покупал в подарок, в комплекте пилка идёт, в целом неплохо, пилку вставить проблематично, в Интерскол легко вставляется, а тут..
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Екатерина А.

Достоинства:


Комментарий:
брала на подарок. вроде всё целое
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Юлия Т.

Достоинства:


Комментарий:
для первого (в моем случае) может и для второго и третьего лобзика - отличная вещь. Справляется со своей задачей на ура
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Виктор П.

Достоинства:


Комментарий:
Испытал во всех режимах работы. Очень приятный аппарат. Мощности достаточно,регулировка скорости замечательная,Крепление полотен -классное. Соотношение цена-качество супер. Для дома и дачи-рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Арина

Достоинства:


Комментарий:
Товаром, доставкой довольны. Лобзик хороший.
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Лобзик работает. В деле проверить не получилось, пилки в комплект не входят. Продавец примите на заметку.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Наталия В.

Достоинства:


Комментарий:
На вид хороший инструмент, на деле пока не пробовали.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Виктор Г.

Достоинства:


Комментарий:
Пока работает. Крепление пилки могли бы сделать понадежнее
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Галина П.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший лобзик, нет защитного экранчика, не сразу получилось поставить пилку, а так при установке дверей хорошо помог
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Упакован хорошо холостым ходом работает вроде отличный лобзик.
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Евгений М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный лобзик для бытовых нужд за пару т.р., достаточно мощный, есть регулировка скорости и быстросъемный фиксатор пилки, с фанерой 15мм справляется легко. Из минусов: пилит на пару-тройку градусов в лево от центра метки, на старом лобзике было также. За 2т.р. идеален, пластик отличный, в комплекте была пилка, пользовался своими
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
порядок,в целости и сохранности,в работе пока не пробовал,как проверю дополню отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Ильмир Я.

Достоинства:


Комментарий:
Сделан добротно. Пластик не вонючий, уже радует. Сделано в Китае. Радует расширенная гарантия на 5 лет при условии регистрации товара на сайте производителя. Общее впечатление хорошее, в работе посмотрим в дальнейшем. Пока только положительные эмоции. Вчера заказал, сегодня уже получил. За быструю доставку отдельный плюс. Рекомендую к покупке.


Лобзик электрический Зубр Л-400 - данный товар вы можете купить по цене 2400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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