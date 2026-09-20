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Характеристики
Тип товара
Саундбары
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 660750
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Описание товара Саундбар LG S65Q 3.1 220Вт+200Вт черный
Саундбар LG S65Q стал обладателем интеллектуального алгоритма AI Sound Pro, который анализирует контент для трансляции оптимального звучания. Вы будете наслаждаться звуком независимо от того, чем вы занимаетесь: смотрите фильм, слушаете музыку или следите за новостями. Поддержка технологии Bluetooth позволит управлять настройками устройства со смартфона через установленное на него приложение LG Bluetooth Remote. Мощный объемный звук обеспечивает более реалистичное звучание и захватывающие впечатления от просматриваемого контента. Саундбар LG S65Q получил поддержку High-Resolution Audio, которая гарантирует более точное и приятное звучание за счет глубины 24 бита и частоты дискретизации 96 кГц. Благодаря разделению двухканального звука на несколько каналов качество звука оптимизируется, достигается эффект объемного звучания. Достигающая 400 Вт мощность позволит саундбару наполнить звуками всю комнату.
Саундбар LG S65Q стал обладателем интеллектуального алгоритма AI Sound Pro, который анализирует контент для трансляции оптимального звучания. Вы будете наслаждаться звуком независимо от того, чем вы занимаетесь: смотрите фильм, слушаете музыку или следите за новостями. Поддержка технологии Bluetooth позволит управлять настройками устройства со смартфона через установленное на него приложение LG Bluetooth Remote. Мощный объемный звук обеспечивает более реалистичное звучание и захватывающие впечатления от просматриваемого контента. Саундбар LG S65Q получил поддержку High-Resolution Audio, которая гарантирует более точное и приятное звучание за счет глубины 24 бита и частоты дискретизации 96 кГц. Благодаря разделению двухканального звука на несколько каналов качество звука оптимизируется, достигается эффект объемного звучания. Достигающая 400 Вт мощность позволит саундбару наполнить звуками всю комнату.
Саундбар LG S65Q 3.1 220Вт+200Вт черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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