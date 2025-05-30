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Портативная колонка Ural ГР-007 черный купить с доставкой в Москве
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Портативная колонка Ural ГР-007 черный

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Портативная колонка Ural ГР-007 черный - фото 2
Портативная колонка Ural ГР-007 черный - фото 3
Портативная колонка Ural ГР-007 черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Звук
2.0
Мощность, Вт
60
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная колонка Ural ГР-007 черный - фото 1
  • Портативная колонка Ural ГР-007 черный - фото 2
  • Портативная колонка Ural ГР-007 черный - фото 3
  • Портативная колонка Ural ГР-007 черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 660725
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Характеристики

Бренд
URAL
Тип товара
Портативная акустика
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
черный
Особенности
FM-радио, влагозащищенный корпус, режим Power Bank
Звук
2.0
Мощность, Вт
60
Мощность сабвуфера, Вт
40
Количество динамиков
2
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
Линейный AUX вход
Да
Разъем для карт памяти
Да
Тип элементов питания
собственный
Емкость аккумулятора
5000
Время работы, ч
11
Габаритные размеры
164x194x374
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х10
Вес, кг.
4.38

Описание товара Портативная колонка Ural ГР-007 черный

URAL Гагарин ГР-007 (черный) — это мощная беспроводная портативная колонка, разработанная и собранная в России. Она сочетает в себе спортивный дизайн от Александра Плешакова, высокую прочность и глубокий фирменный бас. Модель создана для использования дома, на улице и в поездках.

Отзывы о товаре Портативная колонка Ural ГР-007 черный

Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
JBL рядом не стоит
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
цена - качество! не JBL конечно, но довольно не плохой звук за эти деньги. есть с чем сравнивать, jbl Xtreme уже лет 8 во владении. в общем колонкой доволен
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Василий Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная колонка по отличной цене.Урал делают вещи
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
поёт) по качеству очень даже не плохо)
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Вячеслав Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный звук, при столь небольшом размере чувствуется "вес" звука, умеренный бас. Вдвойне приятно что это отечественное изделие. Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Ирбек Г.

Достоинства:


Комментарий:
отличная колонка за такую цену
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Сергей Я.

Достоинства:


Комментарий:
Интересная колонка. При включении выдаёт "Поехали". Хорошая подарочная упаковка. Но мне кажется всё таки дороговато.
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2025
Игорь К.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший звук
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Михаил А.

Достоинства:


Комментарий:
за свои деньги отлично
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2024
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Для портативной бт-колонки звук норм. 2 штуки легко объединяются в стереопару, подсветку можно выключить и, если колонки связаны, то управление подсветкой синхронизировано - достаточно на одной колонке переключит режим, такой же включится на второй. Но, как у jbl, просто ссинхронизировать околонеограниченное количество колонок, чтоб в большой компании у всех играло одно и то же - нельзя, а жаль.
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2024
Сергей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
В общем колонка понравилась. Не прям что совсем ВАУ, но за эти деньги пойдет. Звук чистый не хрипит, басы есть но не глубокие. Громкая, в гараже слушал на меньше половины громкости больше не надо. Отпела часов 5 - батарея не села. Кнопка питания тугая. Радио не ловит, но у нас тут в деревне вообще мало какой приемник что нибудь поймает, так что нормально. В целом колонка понравилась, намного лучше чем старая акустика
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2024
Дарья Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная портативная колонка. Хороший звук. Стоит своих денег
Источник: Яндекс Маркет
17.10.2024
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично. Ожидания оправдались.
Источник: Яндекс Маркет
02.09.2024
Максим М.

Достоинства:


Комментарий:
Приобрели за 7200р. Товаром вполне довольны. Сама колонка довольна лёгкая, имеется удобный ремешок. Особенно понравилось её включение "Поехали". По заряду и подключению проблем не обнаружено. Дизайн очень интересный. Из минусов хочу отметить: мало "низких" звук всё таки не такой качественный как у той же flip 4. Очень при очень не хватает световых индикаторов (заряда, типа подключения). В принципе есть к чему расти и стремится.
Источник: Яндекс Маркет
01.09.2024
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
25.08.2024
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
Выбрал другого производителя. По качеству звука
Источник: Яндекс Маркет
13.08.2024
Валерий К.

Достоинства:


Комментарий:
Супер,звук цена всё гармонично сочетается
Источник: Яндекс Маркет
11.08.2024
Виктория С.

Достоинства:


Комментарий:
Заказывали гр-003, привезли гр-001. Забрали, т.к цена уже стала на 2 с лишним тысячи дороже, и ждать скидки некогда, т.к брали в подарок. Собственно, доставка и такое отношение к заказу и снизили оценку товару, а так, судя по предыдущей покупке, колонка хорошая.
Источник: Яндекс Маркет
10.08.2024
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо
Источник: Яндекс Маркет
01.08.2024
Олег М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная колонка за свою цену, хороший звук, качественная сборка. Ещё упаковка классная, для подарка прям отлично подойдёт)
Источник: Яндекс Маркет
28.07.2024
Сероб П.

Достоинства:


Комментарий:
Главная+ это цена. Средний качества. Я купил за 3200р. Для такой цены товар отлично. Но если сравнить с sony xb 20 то сильно отступать по качестве звука. Здесь заявили 30вт но звучит также как sony xb20 которого мощность 20вт и качество звука хуже чем у sony но за 4000-5000р можно купить на улице бас слабый но в доме норм. Сильно касяк звук при включении и выключение за это я поставил бы 3 звезда но это можно терпеть вит не так часто включаю
Источник: Яндекс Маркет
23.07.2024
Роман К.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь два месяца, звук хороший! Если на максимум слушать, то подхрипывает… а на 90% работы от максимума, звук отличный! По времени работы полностью соответствует описанию!
Источник: Яндекс Маркет
13.06.2024
Наталья Т.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично!
Источник: Яндекс Маркет
11.06.2024
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
Для отечественной акустики просто прорыв. Четкий звук без хрипов, не уступает JBL, выдерживает AC/DC на максималках. Колонка огонь, и денег стоит не дорого!
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2024
Александр Е.

Достоинства:


Комментарий:
Рекомендую на все %!!!
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2024
Иван Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Колонка огонь
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2024
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Просто классная колонка
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2024
Владимир Г.

Достоинства:


Комментарий:
Ну 5 баллов. Хоть и в Китае произведено, достойно играет для этой ценовой категории. С первого раза и не поняли как включить, но есть инструкция на абсолютно русском языке. На подарок, просто огонь



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Характеристики
Бренд
URAL
Тип товара
Портативная акустика
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
черный
Особенности
FM-радио, влагозащищенный корпус, режим Power Bank
Звук
2.0
Мощность, Вт
60
Мощность сабвуфера, Вт
40
Количество динамиков
2
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Развернуть
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
Линейный AUX вход
Да
Разъем для карт памяти
Да
Тип элементов питания
собственный
Емкость аккумулятора
5000
Время работы, ч
11
Габаритные размеры
164x194x374
Страна производитель
Китай
Описание
URAL Гагарин ГР-007 (черный) — это мощная беспроводная портативная колонка, разработанная и собранная в России. Она сочетает в себе спортивный дизайн от Александра Плешакова, высокую прочность и глубокий фирменный бас. Модель создана для использования дома, на улице и в поездках.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
JBL рядом не стоит
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
цена - качество! не JBL конечно, но довольно не плохой звук за эти деньги. есть с чем сравнивать, jbl Xtreme уже лет 8 во владении. в общем колонкой доволен
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Василий Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная колонка по отличной цене.Урал делают вещи
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
поёт) по качеству очень даже не плохо)
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Вячеслав Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный звук, при столь небольшом размере чувствуется "вес" звука, умеренный бас. Вдвойне приятно что это отечественное изделие. Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Ирбек Г.

Достоинства:


Комментарий:
отличная колонка за такую цену
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Сергей Я.

Достоинства:


Комментарий:
Интересная колонка. При включении выдаёт "Поехали". Хорошая подарочная упаковка. Но мне кажется всё таки дороговато.
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2025
Игорь К.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший звук
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Михаил А.

Достоинства:


Комментарий:
за свои деньги отлично
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2024
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Для портативной бт-колонки звук норм. 2 штуки легко объединяются в стереопару, подсветку можно выключить и, если колонки связаны, то управление подсветкой синхронизировано - достаточно на одной колонке переключит режим, такой же включится на второй. Но, как у jbl, просто ссинхронизировать околонеограниченное количество колонок, чтоб в большой компании у всех играло одно и то же - нельзя, а жаль.
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2024
Сергей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
В общем колонка понравилась. Не прям что совсем ВАУ, но за эти деньги пойдет. Звук чистый не хрипит, басы есть но не глубокие. Громкая, в гараже слушал на меньше половины громкости больше не надо. Отпела часов 5 - батарея не села. Кнопка питания тугая. Радио не ловит, но у нас тут в деревне вообще мало какой приемник что нибудь поймает, так что нормально. В целом колонка понравилась, намного лучше чем старая акустика
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2024
Дарья Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная портативная колонка. Хороший звук. Стоит своих денег
Источник: Яндекс Маркет
17.10.2024
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично. Ожидания оправдались.
Источник: Яндекс Маркет
02.09.2024
Максим М.

Достоинства:


Комментарий:
Приобрели за 7200р. Товаром вполне довольны. Сама колонка довольна лёгкая, имеется удобный ремешок. Особенно понравилось её включение "Поехали". По заряду и подключению проблем не обнаружено. Дизайн очень интересный. Из минусов хочу отметить: мало "низких" звук всё таки не такой качественный как у той же flip 4. Очень при очень не хватает световых индикаторов (заряда, типа подключения). В принципе есть к чему расти и стремится.
Источник: Яндекс Маркет
01.09.2024
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
25.08.2024
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
Выбрал другого производителя. По качеству звука
Источник: Яндекс Маркет
13.08.2024
Валерий К.

Достоинства:


Комментарий:
Супер,звук цена всё гармонично сочетается
Источник: Яндекс Маркет
11.08.2024
Виктория С.

Достоинства:


Комментарий:
Заказывали гр-003, привезли гр-001. Забрали, т.к цена уже стала на 2 с лишним тысячи дороже, и ждать скидки некогда, т.к брали в подарок. Собственно, доставка и такое отношение к заказу и снизили оценку товару, а так, судя по предыдущей покупке, колонка хорошая.
Источник: Яндекс Маркет
10.08.2024
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо
Источник: Яндекс Маркет
01.08.2024
Олег М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная колонка за свою цену, хороший звук, качественная сборка. Ещё упаковка классная, для подарка прям отлично подойдёт)
Источник: Яндекс Маркет
28.07.2024
Сероб П.

Достоинства:


Комментарий:
Главная+ это цена. Средний качества. Я купил за 3200р. Для такой цены товар отлично. Но если сравнить с sony xb 20 то сильно отступать по качестве звука. Здесь заявили 30вт но звучит также как sony xb20 которого мощность 20вт и качество звука хуже чем у sony но за 4000-5000р можно купить на улице бас слабый но в доме норм. Сильно касяк звук при включении и выключение за это я поставил бы 3 звезда но это можно терпеть вит не так часто включаю
Источник: Яндекс Маркет
23.07.2024
Роман К.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь два месяца, звук хороший! Если на максимум слушать, то подхрипывает… а на 90% работы от максимума, звук отличный! По времени работы полностью соответствует описанию!
Источник: Яндекс Маркет
13.06.2024
Наталья Т.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично!
Источник: Яндекс Маркет
11.06.2024
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
Для отечественной акустики просто прорыв. Четкий звук без хрипов, не уступает JBL, выдерживает AC/DC на максималках. Колонка огонь, и денег стоит не дорого!
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2024
Александр Е.

Достоинства:


Комментарий:
Рекомендую на все %!!!
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2024
Иван Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Колонка огонь
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2024
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Просто классная колонка
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2024
Владимир Г.

Достоинства:


Комментарий:
Ну 5 баллов. Хоть и в Китае произведено, достойно играет для этой ценовой категории. С первого раза и не поняли как включить, но есть инструкция на абсолютно русском языке. На подарок, просто огонь


Портативная колонка Ural ГР-007 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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