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Уцененный товар Портативная колонка Ural ГР-007 черный хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 737326
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Уцененный товар Портативная колонка Ural ГР-007 черный хорошее состояние, 737326

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Уценка
Портативная колонка Ural ГР-007 черный хорошее состояние - фото 1
Уценка
Портативная колонка Ural ГР-007 черный хорошее состояние - фото 2
Уценка
Портативная колонка Ural ГР-007 черный хорошее состояние - фото 3
Уценка
Портативная колонка Ural ГР-007 черный хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Звук
2.0
Мощность, Вт
60
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная колонка Ural ГР-007 черный хорошее состояние - фото 1
  • Портативная колонка Ural ГР-007 черный хорошее состояние - фото 2
  • Портативная колонка Ural ГР-007 черный хорошее состояние - фото 3
  • Портативная колонка Ural ГР-007 черный хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
5 440 руб.  7 250 руб. 
Начислим 88 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737326
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Портативная колонка Ural ГР-007 черный хорошее состояние
5 440 руб. -25%
7 250 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
URAL
Тип товара
Портативная акустика
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
черный
Особенности
FM-радио, влагозащищенный корпус, режим Power Bank
Звук
2.0
Мощность, Вт
60
Мощность сабвуфера, Вт
40
Количество динамиков
2
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
Линейный AUX вход
Да
Разъем для карт памяти
Да
Емкость аккумулятора
5000
Время работы, ч
11
Габаритные размеры
164x194x374
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х10
Вес, кг.
4.38

Описание товара Уцененный товар Портативная колонка Ural ГР-007 черный хорошее состояние

Причина уценки: повреждена коробка, потертости на корпусе Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, колонка, кабель 2шт, документация

Отзывы о товаре Уцененный товар Портативная колонка Ural ГР-007 черный хорошее состояние




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
URAL
Тип товара
Портативная акустика
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
черный
Особенности
FM-радио, влагозащищенный корпус, режим Power Bank
Звук
2.0
Мощность, Вт
60
Мощность сабвуфера, Вт
40
Количество динамиков
2
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Развернуть
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
Линейный AUX вход
Да
Разъем для карт памяти
Да
Емкость аккумулятора
5000
Время работы, ч
11
Габаритные размеры
164x194x374
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: повреждена коробка, потертости на корпусе Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, колонка, кабель 2шт, документация
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Портативная колонка Ural ГР-007 черный хорошее состояние - данный товар вы можете купить по цене 5440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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