Аккумуляторная угловая шлифмашина R18AG-0 без аккумулятора в комплекте 5133001903 Ryobi One+
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Аккумуляторная угловая шлифмашина R18AG-0 без аккумулятора в комплекте 5133001903 Ryobi One+
Углошлифовальная машина Ryobi R18AG-0. Машина позволяет производить резку и шлифовку металлических изделий буквально в полевых условиях. В ней можно использовать отрезные и шлифовальные круги с диаметром 115 мм и посадочным отверстием диаметром 22.23 мм. Круг снимается и фиксируется при помощи ключа, вошедшего в комплект. Электроинструмент допускает фиксацию шпиндели для быстрой и удобной замены оснастки. Трехпозиционную рукоятку УШМ Ryobi R18AG-0 можно разместить в любом удобном положении, обеспечив комфорт продолжительной работы. Одна шлифовальная насадка предлагается вместе с инструментом, а аккумулятор для этой модели и его зарядное устройство приобретаются отдельно.
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