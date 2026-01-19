Воздуходувка аккумуляторная R18TB-0 без аккумулятора в комплекте 5133002915 Ryobi One+
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Тип двигателя
электрический
Мешок для мусора в комплекте
нет
Тип аккумулятора
Li-Ion
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 659770
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Тип двигателя
электрический
Мешок для мусора в комплекте
нет
С функцией измельчения
нет
Способ транспортировки
ручной
С функцией пылесоса
нет
Питание электрического двигателя
аккумулятор
Тип аккумулятора
Li-Ion
Ширина, см
15
Высота, см
24.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х22х15
Вес, кг.
1.6
Описание товара Воздуходувка аккумуляторная R18TB-0 без аккумулятора в комплекте 5133002915 Ryobi One+
Аккумуляторная воздуходувка Ryobi ONE+ R18TB-0 5133002915 - компактное устройство для сдувания мусора с верстака. Используется в мастерских. Оснащена резиновым соплом. Имеет нескользящую ручку для надежного захвата.
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Теги товара: мини
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Тип двигателя
электрический
Мешок для мусора в комплекте
нет
С функцией измельчения
нет
Способ транспортировки
ручной
С функцией пылесоса
нет
Питание электрического двигателя
аккумулятор
Тип аккумулятора
Li-Ion
Ширина, см
15
Высота, см
24.5
Страна производитель
Китай
Аккумуляторная воздуходувка Ryobi ONE+ R18TB-0 5133002915 - компактное устройство для сдувания мусора с верстака. Используется в мастерских. Оснащена резиновым соплом. Имеет нескользящую ручку для надежного захвата.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, аккумуляторные
Теги товара: мини
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, аккумуляторные
Теги товара: мини
Достоинства:
Комментарий:
Ожидал немного большего потока воздуха от неё. но в принципе для сдува опилок ,листвы и свежего снега сойдёт.
Достоинства:
Комментарий:
Дует бодро. Снег-пухляк с машины сдувает отлично. Мелкие \"турбодуйки\" китайские есть. Тут мощь не так заметна, но площадь воздействия лучше.
Воздуходувка аккумуляторная R18TB-0 без аккумулятора в комплекте 5133002915 Ryobi One+ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Воздуходувка аккумуляторная R18TB-0 без аккумулятора в комплекте 5133002915 Ryobi One+
Достоинства:
Комментарий:
Ожидал немного большего потока воздуха от неё. но в принципе для сдува опилок ,листвы и свежего снега сойдёт.
Достоинства:
Комментарий:
Дует бодро. Снег-пухляк с машины сдувает отлично. Мелкие \"турбодуйки\" китайские есть. Тут мощь не так заметна, но площадь воздействия лучше.