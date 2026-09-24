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Sabrina - Sabrina (coloured) (8032484351066) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sabrina - Sabrina (coloured) (8032484351066) виниловая пластинка

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Sabrina - Sabrina (coloured) (8032484351066) виниловая пластинка - фото 1
Sabrina - Sabrina (coloured) (8032484351066) виниловая пластинка - фото 2
Sabrina - Sabrina (coloured) (8032484351066) виниловая пластинка - фото 3
Sabrina - Sabrina (coloured) (8032484351066) виниловая пластинка - фото 4
Sabrina - Sabrina (coloured) (8032484351066) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Sabrina
Альбом (сингл)
Sabrina
Жанр
Диско
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sabrina - Sabrina (coloured) (8032484351066) виниловая пластинка - фото 1
  • Sabrina - Sabrina (coloured) (8032484351066) виниловая пластинка - фото 2
  • Sabrina - Sabrina (coloured) (8032484351066) виниловая пластинка - фото 3
  • Sabrina - Sabrina (coloured) (8032484351066) виниловая пластинка - фото 4
  • Sabrina - Sabrina (coloured) (8032484351066) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659259
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Sabrina - Sabrina (coloured) (8032484351066) виниловая пластинка
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[8032484351066]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Sabrina
Альбом (сингл)
Sabrina
Жанр
Диско
Трек-лист
Boys, Hot girl, Get ready, Kiss, Sexy girl, iss me, Lady marmalade, My sharona, Da ya think I'm sexy
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sabrina - Sabrina (coloured) (8032484351066) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Sabrina / Sabrina (Limited Yellow Vinyl, Only for Russia) (1LP) – это отличная возможность добавить в свою коллекцию музыку с ярким солнечным оттенком. Эта ограниченная серия виниловой пластинки представляет собой сборник музыкальных произведений от талантливой певицы Сабрины. Ее уникальный голос и энергичное исполнение песен создают атмосферу позитива и радости. Купить виниловую пластинку Sabrina / Sabrina (Limited Yellow Vinyl, Only for Russia) (1LP) – значит обрести настоящий музыкальный кладезь, который перенесет вас в эпоху, наполненную энтузиазмом и драйвом. В каждой композиции вы найдете зажигательные ритмы и веселые мелодии, которые поднимут вам настроение и заставят вас двигаться в такт музыке. Приобретая эту виниловую пластинку, вы получаете возможность оценить истинное мастерство и талант Сабрины. Насладитесь ее музыкой, погрузитесь в атмосферу праздника и положительных эмоций. Не упускайте возможность купить эту ограниченную серию виниловой пластинки и добавить кусочек солнечного настроения в свою музыкальную коллекцию.

Отзывы о товаре Sabrina - Sabrina (coloured) (8032484351066) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[8032484351066]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Sabrina
Альбом (сингл)
Sabrina
Жанр
Диско
Трек-лист
Boys, Hot girl, Get ready, Kiss, Sexy girl, iss me, Lady marmalade, My sharona, Da ya think I'm sexy
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Купить виниловую пластинку Sabrina / Sabrina (Limited Yellow Vinyl, Only for Russia) (1LP) – это отличная возможность добавить в свою коллекцию музыку с ярким солнечным оттенком. Эта ограниченная серия виниловой пластинки представляет собой сборник музыкальных произведений от талантливой певицы Сабрины. Ее уникальный голос и энергичное исполнение песен создают атмосферу позитива и радости. Купить виниловую пластинку Sabrina / Sabrina (Limited Yellow Vinyl, Only for Russia) (1LP) – значит обрести настоящий музыкальный кладезь, который перенесет вас в эпоху, наполненную энтузиазмом и драйвом. В каждой композиции вы найдете зажигательные ритмы и веселые мелодии, которые поднимут вам настроение и заставят вас двигаться в такт музыке. Приобретая эту виниловую пластинку, вы получаете возможность оценить истинное мастерство и талант Сабрины. Насладитесь ее музыкой, погрузитесь в атмосферу праздника и положительных эмоций. Не упускайте возможность купить эту ограниченную серию виниловой пластинки и добавить кусочек солнечного настроения в свою музыкальную коллекцию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sabrina - Sabrina (coloured) (8032484351066) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2970 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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