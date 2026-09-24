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Wham! - Fantastic (coloured) (0196588150210) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Wham! - Fantastic (coloured) (0196588150210) виниловая пластинка

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Wham! - Fantastic (coloured) (0196588150210) виниловая пластинка - фото 1
Wham! - Fantastic (coloured) (0196588150210) виниловая пластинка - фото 2
Wham! - Fantastic (coloured) (0196588150210) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Wham!
Альбом (сингл)
Fantastic
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Wham! - Fantastic (coloured) (0196588150210) виниловая пластинка - фото 1
  • Wham! - Fantastic (coloured) (0196588150210) виниловая пластинка - фото 2
  • Wham! - Fantastic (coloured) (0196588150210) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659217
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Wham! - Fantastic (coloured) (0196588150210) виниловая пластинка
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588150210]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Wham!
Альбом (сингл)
Fantastic
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Bad Boys, A Ray of Sunshine, Love Machine, Wham Rap! (Enjoy What You Do?), Club Tropicana, Nothing Looks the Same In the Light, Come On!, Young Guns (Go for It!)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Wham! - Fantastic (coloured) (0196588150210) виниловая пластинка

Британский поп-дуэт Wham! покорил мировую сцену в 1983 году со своим первым альбомом "Fantastic", и музыка уже никогда не была прежней. Альбом теперь доступен на виниле впервые за более чем 30 лет. С громкими хитами «Bad Boys», «Wham! Rap (Enjoy What You Do)» и «Club Tropicana» альбом занял первое место в Великобритании и был продан миллионами копий по всему миру.

Отзывы о товаре Wham! - Fantastic (coloured) (0196588150210) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588150210]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Wham!
Альбом (сингл)
Fantastic
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Bad Boys, A Ray of Sunshine, Love Machine, Wham Rap! (Enjoy What You Do?), Club Tropicana, Nothing Looks the Same In the Light, Come On!, Young Guns (Go for It!)
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Британский поп-дуэт Wham! покорил мировую сцену в 1983 году со своим первым альбомом "Fantastic", и музыка уже никогда не была прежней. Альбом теперь доступен на виниле впервые за более чем 30 лет. С громкими хитами «Bad Boys», «Wham! Rap (Enjoy What You Do)» и «Club Tropicana» альбом занял первое место в Великобритании и был продан миллионами копий по всему миру.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wham! - Fantastic (coloured) (0196588150210) виниловая пластинка - по цене 2970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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