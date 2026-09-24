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Ten Years After - Undead (0805520240406) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ten Years After - Undead (0805520240406) виниловая пластинка

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Ten Years After - Undead (0805520240406) виниловая пластинка - фото 2
Ten Years After - Undead (0805520240406) виниловая пластинка - фото 3
Ten Years After - Undead (0805520240406) виниловая пластинка - фото 4
Ten Years After - Undead (0805520240406) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ten Years After
Альбом (сингл)
Undead
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ten Years After - Undead (0805520240406) виниловая пластинка - фото 1
  • Ten Years After - Undead (0805520240406) виниловая пластинка - фото 2
  • Ten Years After - Undead (0805520240406) виниловая пластинка - фото 3
  • Ten Years After - Undead (0805520240406) виниловая пластинка - фото 4
  • Ten Years After - Undead (0805520240406) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659154
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ten Years After - Undead (0805520240406) виниловая пластинка
4 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Deram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Deram
Barcode
[0805520240406]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ten Years After
Альбом (сингл)
Undead
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
I may be wrong, but i won't be wrong always, (at the) woodchopper's ball, Spider in my web, Summertime, Shantung cabbage, I'm going home
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ten Years After - Undead (0805520240406) виниловая пластинка

Группа Ten Years After, известная сначала как The Jaybirds, а затем как Blues Trip, была образована в 1966 году Элвином Ли, Лео Лайонсом, Чиком Черчиллем и Риком Ли. Предположительно, свое название они получили от того, что появились на сцене через десять лет после Элвиса Пресли. Став первой группой, подписавшей контракт с агентством Chrysalis, группа приобрела грозную репутацию благодаря своим живым выступлениям, а ее лидера Элвина Ли называли "самой быстрой гитарой на Западе". Часто говорили, что настоящее волшебство Ten Years After происходит на сцене, поэтому неудивительно, что второй альбом группы, Undead, был именно таким - записан вживую в клубе Klook's Kleek, расположенном над отелем Railway Hotel в Западном Хэмпстеде, прямо по соседству со студией Decca. Кабели были переданы из паба в студию, и группа была запечатлена на раннем пике. Это уникальная смесь блюза, рока и элементов традиционного джаза - особенно в восьмиминутной версии песни Woody Herman's Woodchopper's Ball.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Ten Years After - Undead (0805520240406) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Deram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Deram
Barcode
[0805520240406]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ten Years After
Альбом (сингл)
Undead
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
I may be wrong, but i won't be wrong always, (at the) woodchopper's ball, Spider in my web, Summertime, Shantung cabbage, I'm going home
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Группа Ten Years After, известная сначала как The Jaybirds, а затем как Blues Trip, была образована в 1966 году Элвином Ли, Лео Лайонсом, Чиком Черчиллем и Риком Ли. Предположительно, свое название они получили от того, что появились на сцене через десять лет после Элвиса Пресли. Став первой группой, подписавшей контракт с агентством Chrysalis, группа приобрела грозную репутацию благодаря своим живым выступлениям, а ее лидера Элвина Ли называли "самой быстрой гитарой на Западе". Часто говорили, что настоящее волшебство Ten Years After происходит на сцене, поэтому неудивительно, что второй альбом группы, Undead, был именно таким - записан вживую в клубе Klook's Kleek, расположенном над отелем Railway Hotel в Западном Хэмпстеде, прямо по соседству со студией Decca. Кабели были переданы из паба в студию, и группа была запечатлена на раннем пике. Это уникальная смесь блюза, рока и элементов традиционного джаза - особенно в восьмиминутной версии песни Woody Herman's Woodchopper's Ball.


Теги товара: Поп-музыка
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Отзывы


Ten Years After - Undead (0805520240406) виниловая пластинка - по цене 4630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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