Ten Years After - Undead (0805520240406) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Ten Years After - Undead (0805520240406) виниловая пластинка
Группа Ten Years After, известная сначала как The Jaybirds, а затем как Blues Trip, была образована в 1966 году Элвином Ли, Лео Лайонсом, Чиком Черчиллем и Риком Ли. Предположительно, свое название они получили от того, что появились на сцене через десять лет после Элвиса Пресли. Став первой группой, подписавшей контракт с агентством Chrysalis, группа приобрела грозную репутацию благодаря своим живым выступлениям, а ее лидера Элвина Ли называли "самой быстрой гитарой на Западе". Часто говорили, что настоящее волшебство Ten Years After происходит на сцене, поэтому неудивительно, что второй альбом группы, Undead, был именно таким - записан вживую в клубе Klook's Kleek, расположенном над отелем Railway Hotel в Западном Хэмпстеде, прямо по соседству со студией Decca. Кабели были переданы из паба в студию, и группа была запечатлена на раннем пике. Это уникальная смесь блюза, рока и элементов традиционного джаза - особенно в восьмиминутной версии песни Woody Herman's Woodchopper's Ball.
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Теги товара: Поп-музыка
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Теги товара: Поп-музыка
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