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Lucifer, Lucifer V (coloured) (4065629701710) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Lucifer, Lucifer V (coloured) (4065629701710) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Lucifer, Lucifer V (coloured) (4065629701710) - фото 1
Виниловая пластинка Lucifer, Lucifer V (coloured) (4065629701710) - фото 2
Виниловая пластинка Lucifer, Lucifer V (coloured) (4065629701710) - фото 3
Виниловая пластинка Lucifer, Lucifer V (coloured) (4065629701710) - фото 4
Виниловая пластинка Lucifer, Lucifer V (coloured) (4065629701710) - фото 5
Виниловая пластинка Lucifer, Lucifer V (coloured) (4065629701710) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка Lucifer, Lucifer V (coloured) (4065629701710) - фото 1
  • Виниловая пластинка Lucifer, Lucifer V (coloured) (4065629701710) - фото 2
  • Виниловая пластинка Lucifer, Lucifer V (coloured) (4065629701710) - фото 3
  • Виниловая пластинка Lucifer, Lucifer V (coloured) (4065629701710) - фото 4
  • Виниловая пластинка Lucifer, Lucifer V (coloured) (4065629701710) - фото 5
  • Виниловая пластинка Lucifer, Lucifer V (coloured) (4065629701710) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659049
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Lucifer, Lucifer V (coloured) (4065629701710) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lucifer, Lucifer V (coloured) (4065629701710) виниловая пластинка

Пятый студийный альбом хэви-метал-группы Lucifer, первый, который будет выпущен на их новом лейбле Nuclear Blast Records в 2024 году. Издание на CD.. Ожидается, что Lucifer V станет лучшим альбомом группы. Объединение элементов всех предыдущих альбомов в одну монументальную массу электризующего тяжелого рок-н-ролла. Жуткие пейзажи, сформированные парящими гитарными риффами, громовым грохотом баса и барабанов, завораживающими мелодиями, юмористической болезненностью и трагическим остроумием текстов Йоханны Садонис.

Отзывы о товаре Lucifer, Lucifer V (coloured) (4065629701710) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Пятый студийный альбом хэви-метал-группы Lucifer, первый, который будет выпущен на их новом лейбле Nuclear Blast Records в 2024 году. Издание на CD.. Ожидается, что Lucifer V станет лучшим альбомом группы. Объединение элементов всех предыдущих альбомов в одну монументальную массу электризующего тяжелого рок-н-ролла. Жуткие пейзажи, сформированные парящими гитарными риффами, громовым грохотом баса и барабанов, завораживающими мелодиями, юмористической болезненностью и трагическим остроумием текстов Йоханны Садонис.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lucifer, Lucifer V (coloured) (4065629701710) виниловая пластинка - по цене 3440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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