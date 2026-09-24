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Ohio Players - Pain (0029667011211) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ohio Players - Pain (0029667011211) виниловая пластинка

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Ohio Players - Pain (0029667011211) виниловая пластинка - фото 1
Ohio Players - Pain (0029667011211) виниловая пластинка - фото 2
Ohio Players - Pain (0029667011211) виниловая пластинка - фото 3
Ohio Players - Pain (0029667011211) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Ohio Players
Альбом (сингл)
Pain
Жанр
Funk
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ohio Players - Pain (0029667011211) виниловая пластинка - фото 1
  • Ohio Players - Pain (0029667011211) виниловая пластинка - фото 2
  • Ohio Players - Pain (0029667011211) виниловая пластинка - фото 3
  • Ohio Players - Pain (0029667011211) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658996
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ohio Players - Pain (0029667011211) виниловая пластинка
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ACE
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ace Records Ltd.
Barcode
[0029667011211]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Ohio Players
Альбом (сингл)
Pain
Жанр
Funk
Трек-лист
Pain, Never Had A Dream, Players Balling (Players Doin Their Own Thang), I Wanna Hear From You, The Reds, Singing In The Morning
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ohio Players - Pain (0029667011211) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Pain, Never Had A Dream, Players Balling (Players Doin Their Own Thang), I Wanna Hear From You, The Reds, Singing In The Morning

Отзывы о товаре Ohio Players - Pain (0029667011211) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ACE
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ace Records Ltd.
Barcode
[0029667011211]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Ohio Players
Альбом (сингл)
Pain
Жанр
Funk
Трек-лист
Pain, Never Had A Dream, Players Balling (Players Doin Their Own Thang), I Wanna Hear From You, The Reds, Singing In The Morning
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Pain, Never Had A Dream, Players Balling (Players Doin Their Own Thang), I Wanna Hear From You, The Reds, Singing In The Morning
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ohio Players - Pain (0029667011211) виниловая пластинка - стоимость товара 2970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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