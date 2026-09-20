HIM - Razorblade Romance (0196588601019) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара HIM - Razorblade Romance (0196588601019) виниловая пластинка
Razorblade Romance - переиздание второго студийного альбома группы HIM, выпущенного в 2000 года. Первоначально за его продюсирование отвечал Хийли Хийлесмаа, который работал над их первым релизом, но из-за неудач HIM пригласили вместо него Джона Фрайера. Песня с альбома Join Me in Death покорила вершины чартов Финляндии и Германии, став главным хитом. А также прозвучала в саундтреке фантастического фильма 1999 года Тринадцатый этаж. После выхода Razorblade Romance попал в чарты шести стран, достигнув первого места в Финляндии, Германии и Австрии, позже став дважды платиновым. А в 2004 году попал в чарты США, став первым альбомом группы, который смог этого достичь. Издание представлено на черном виниле. Финская группа HIM была основана в 1991 году, в Финляндии. Музыканты играют в таких стилях, как рок, хард-рок, готика и пр. Группа является первым финским представителем, чей альбом получил американский статус золотого. Датируя 2013 годом на счету группы 8 студийных альбомов. Большинство из них достигли статуса платиновых, альбом Razorblade Romance - дважды.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитIl Balletto Di Bronzo - Ys (0602445705993) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитJohn Lord Fonda - Walk Again (3516628380815) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитSantana - III (Original Master Recording) (0886919990515) винило...
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитMike Bloomfield; Al Kooper - The Live Adventures Of (coloured) (...
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитSemiramis - La Fine Non Esiste (coloured) (8016158026047) винило...
-
В наличииЦена 4 360 руб.1090 руб. в СплитLana Del Rey - Chemtrails Over The Country Club (0602435497808) ...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитVarious Artists - Blue Note Reimagined II (0602445382392) винило...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитVarious Artists - Satie: Fragments (Satie Reworks & Remixes) (00...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитNorah Jones - I Dream Of Christmas (0602438154425) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитJoe Cocker - Joe Cocker! (0602478785474 ) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитJoe Cocker - With A Little Help From My Friends (0602478785375 )...
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитSantana - Marathon (coloured) (8719262011618) виниловая пластинк...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре HIM - Razorblade Romance (0196588601019) виниловая пластинка