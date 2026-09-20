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HIM - Razorblade Romance (0196588601019) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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HIM - Razorblade Romance (0196588601019) виниловая пластинка

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HIM - Razorblade Romance (0196588601019) виниловая пластинка - фото 1
HIM - Razorblade Romance (0196588601019) виниловая пластинка - фото 2
HIM - Razorblade Romance (0196588601019) виниловая пластинка - фото 3
HIM - Razorblade Romance (0196588601019) виниловая пластинка - фото 4
HIM - Razorblade Romance (0196588601019) виниловая пластинка - фото 5
HIM - Razorblade Romance (0196588601019) виниловая пластинка - фото 6
HIM - Razorblade Romance (0196588601019) виниловая пластинка - фото 7
HIM - Razorblade Romance (0196588601019) виниловая пластинка - фото 8
HIM - Razorblade Romance (0196588601019) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • HIM - Razorblade Romance (0196588601019) виниловая пластинка - фото 1
  • HIM - Razorblade Romance (0196588601019) виниловая пластинка - фото 2
  • HIM - Razorblade Romance (0196588601019) виниловая пластинка - фото 3
  • HIM - Razorblade Romance (0196588601019) виниловая пластинка - фото 4
  • HIM - Razorblade Romance (0196588601019) виниловая пластинка - фото 5
  • HIM - Razorblade Romance (0196588601019) виниловая пластинка - фото 6
  • HIM - Razorblade Romance (0196588601019) виниловая пластинка - фото 7
  • HIM - Razorblade Romance (0196588601019) виниловая пластинка - фото 8
  • HIM - Razorblade Romance (0196588601019) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658924
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара HIM - Razorblade Romance (0196588601019) виниловая пластинка

Razorblade Romance - переиздание второго студийного альбома группы HIM, выпущенного в 2000 года. Первоначально за его продюсирование отвечал Хийли Хийлесмаа, который работал над их первым релизом, но из-за неудач HIM пригласили вместо него Джона Фрайера. Песня с альбома Join Me in Death покорила вершины чартов Финляндии и Германии, став главным хитом. А также прозвучала в саундтреке фантастического фильма 1999 года Тринадцатый этаж. После выхода Razorblade Romance попал в чарты шести стран, достигнув первого места в Финляндии, Германии и Австрии, позже став дважды платиновым. А в 2004 году попал в чарты США, став первым альбомом группы, который смог этого достичь. Издание представлено на черном виниле. Финская группа HIM была основана в 1991 году, в Финляндии. Музыканты играют в таких стилях, как рок, хард-рок, готика и пр. Группа является первым финским представителем, чей альбом получил американский статус золотого. Датируя 2013 годом на счету группы 8 студийных альбомов. Большинство из них достигли статуса платиновых, альбом Razorblade Romance - дважды.

Отзывы о товаре HIM - Razorblade Romance (0196588601019) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Razorblade Romance - переиздание второго студийного альбома группы HIM, выпущенного в 2000 года. Первоначально за его продюсирование отвечал Хийли Хийлесмаа, который работал над их первым релизом, но из-за неудач HIM пригласили вместо него Джона Фрайера. Песня с альбома Join Me in Death покорила вершины чартов Финляндии и Германии, став главным хитом. А также прозвучала в саундтреке фантастического фильма 1999 года Тринадцатый этаж. После выхода Razorblade Romance попал в чарты шести стран, достигнув первого места в Финляндии, Германии и Австрии, позже став дважды платиновым. А в 2004 году попал в чарты США, став первым альбомом группы, который смог этого достичь. Издание представлено на черном виниле. Финская группа HIM была основана в 1991 году, в Финляндии. Музыканты играют в таких стилях, как рок, хард-рок, готика и пр. Группа является первым финским представителем, чей альбом получил американский статус золотого. Датируя 2013 годом на счету группы 8 студийных альбомов. Большинство из них достигли статуса платиновых, альбом Razorblade Romance - дважды.
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