Marvin Gaye - Collected (0600753502525) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Marvin Gaye - Collected (0600753502525) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: (Im Afraid) The Masquerade Is Over, Let Your Conscience Be Your Guide, Hitch Hike, Pride And Joy, Can I Get A Witness, Once Upon A Time, Stubborn Kind Of Fellow, How Sweet It Is (To Be Loved By You), It Takes Two, Ill Be Doggone, Aint That Peculiar, Aint No Mountain High Enough, I Heard It Through The Grapevine, Aint Nothing Like The Real Thing, Youre All I Need To Get By, Too Busy Thinking About My Baby, Whats Going On, Mercy Mercy Me (The Ecology), Inner City Blues (Make Me Wanna Holler), Trouble Man, Lets Get It On, You Are Everything, Distant Lover, I Want You, Got To Give Up, Heavy Love Affair, Sexual Healing, Sanctified Lady
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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