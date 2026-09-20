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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Nelly Furtado
Альбом (сингл)
Loose
Жанр
R&B
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 658859
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Afraid, Maneater, Promiscuous, Glow, Showtime, No Hay Igual, Te Busque, Say It Right, Do It, In Gods Hands, Wait For You, All Good Things (Come To An End), Te Busque (Spanish Version)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x2 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Nelly Furtado - Loose (0602458369946) виниловая пластинка
Купить виниловую пластинку Nelly Furtado / Loose (2LP) - это возможность ощутить всю энергию и страсть музыки талантливой артистки Нелли Фуртадо. Альбом Loose - это потрясающая смесь поп, R&amp;amp;amp;amp;amp;B и латиноамериканской музыки, которая проникает в душу и заставляет двигаться в ритме. С каждой композицией на виниловой пластинке Nelly Furtado / Loose (2LP) вы окунетесь в мир волнующих мелодий и глубоких лирических текстов. Голос Нелли Фуртадо транслирует эмоции и передает истории, которые близки каждому из нас. Виниловые пластинки являются символом классического звука и настоящего аудиофильского опыта. Они позволяют насладиться музыкой с ее настоящим качеством и теплотой звучания. Эта виниловая пластинка станет настоящим сокровищем для коллекционеров и поклонников творчества Нелли Фуртадо. Она представляет собой не только отличное аудио, но и замечательный предмет декора, который можно добавить в вашу коллекцию виниловых пластинок. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Nelly Furtado / Loose (2LP) и ощутить магию музыки, воплощенную в этом замечательном альбоме. Ваша коллекция пластинок станет еще более разнообразной и интересной с этим потрясающим выпуском.
Afraid, Maneater, Promiscuous, Glow, Showtime, No Hay Igual, Te Busque, Say It Right, Do It, In Gods Hands, Wait For You, All Good Things (Come To An End), Te Busque (Spanish Version)
Версия издания
стандартное
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x2 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Описание
Купить виниловую пластинку Nelly Furtado / Loose (2LP) - это возможность ощутить всю энергию и страсть музыки талантливой артистки Нелли Фуртадо. Альбом Loose - это потрясающая смесь поп, R&amp;amp;amp;amp;amp;B и латиноамериканской музыки, которая проникает в душу и заставляет двигаться в ритме. С каждой композицией на виниловой пластинке Nelly Furtado / Loose (2LP) вы окунетесь в мир волнующих мелодий и глубоких лирических текстов. Голос Нелли Фуртадо транслирует эмоции и передает истории, которые близки каждому из нас. Виниловые пластинки являются символом классического звука и настоящего аудиофильского опыта. Они позволяют насладиться музыкой с ее настоящим качеством и теплотой звучания. Эта виниловая пластинка станет настоящим сокровищем для коллекционеров и поклонников творчества Нелли Фуртадо. Она представляет собой не только отличное аудио, но и замечательный предмет декора, который можно добавить в вашу коллекцию виниловых пластинок. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Nelly Furtado / Loose (2LP) и ощутить магию музыки, воплощенную в этом замечательном альбоме. Ваша коллекция пластинок станет еще более разнообразной и интересной с этим потрясающим выпуском.
Nelly Furtado - Loose (0602458369946) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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