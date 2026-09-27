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Fancy - Fancy For Fans (0090204648788) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Fancy - Fancy For Fans (0090204648788) виниловая пластинка

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Fancy - Fancy For Fans (0090204648788) виниловая пластинка - фото 2
Fancy - Fancy For Fans (0090204648788) виниловая пластинка - фото 3
Fancy - Fancy For Fans (0090204648788) виниловая пластинка - фото 4
Fancy - Fancy For Fans (0090204648788) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
FANCY
Альбом (сингл)
Fancy For Fans
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Fancy - Fancy For Fans (0090204648788) виниловая пластинка - фото 1
  • Fancy - Fancy For Fans (0090204648788) виниловая пластинка - фото 2
  • Fancy - Fancy For Fans (0090204648788) виниловая пластинка - фото 3
  • Fancy - Fancy For Fans (0090204648788) виниловая пластинка - фото 4
  • Fancy - Fancy For Fans (0090204648788) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 930 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658845
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Fancy - Fancy For Fans (0090204648788) виниловая пластинка
2 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ZYX
Barcode
[0090204648788]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
FANCY
Альбом (сингл)
Fancy For Fans
Жанр
Диско
Трек-лист
Slice Me Nice / S.L.I.C.E., Fools Cry / Whenever Fools Cry, When Guardian Angels....Rap, Flames Of Love / Love Flames, Deep In My Heart / In My Heart, Na Na Na Na Hey Hey Hey Kiss Him Goodbye, Running Man / The Man, I'm Free / Freedom, Love In Japan, Push And Shove Of Love, Soul For Sale
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Fancy - Fancy For Fans (0090204648788) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Slice Me Nice / S.L.I.C.E., Fools Cry / Whenever Fools Cry, When Guardian Angels.Rap, Flames Of Love / Love Flames, Deep In My Heart / In My Heart, Na Na Na Na Hey Hey Hey Kiss Him Goodbye, Running Man / The Man, I'm Free / Freedom, Love In Japan, Push And Shove Of Love, Soul For Sale

Отзывы о товаре Fancy - Fancy For Fans (0090204648788) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ZYX
Barcode
[0090204648788]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
FANCY
Альбом (сингл)
Fancy For Fans
Жанр
Диско
Трек-лист
Slice Me Nice / S.L.I.C.E., Fools Cry / Whenever Fools Cry, When Guardian Angels....Rap, Flames Of Love / Love Flames, Deep In My Heart / In My Heart, Na Na Na Na Hey Hey Hey Kiss Him Goodbye, Running Man / The Man, I'm Free / Freedom, Love In Japan, Push And Shove Of Love, Soul For Sale
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Slice Me Nice / S.L.I.C.E., Fools Cry / Whenever Fools Cry, When Guardian Angels.Rap, Flames Of Love / Love Flames, Deep In My Heart / In My Heart, Na Na Na Na Hey Hey Hey Kiss Him Goodbye, Running Man / The Man, I'm Free / Freedom, Love In Japan, Push And Shove Of Love, Soul For Sale
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Fancy - Fancy For Fans (0090204648788) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2930 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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