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Eumir Deodato - Prelude (coloured) (8719262033153) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Eumir Deodato - Prelude (coloured) (8719262033153) виниловая пластинка

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Eumir Deodato - Prelude (coloured) (8719262033153) виниловая пластинка - фото 1
Eumir Deodato - Prelude (coloured) (8719262033153) виниловая пластинка - фото 2
Eumir Deodato - Prelude (coloured) (8719262033153) виниловая пластинка - фото 3
Eumir Deodato - Prelude (coloured) (8719262033153) виниловая пластинка - фото 4
Eumir Deodato - Prelude (coloured) (8719262033153) виниловая пластинка - фото 5
Eumir Deodato - Prelude (coloured) (8719262033153) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Deodato
Альбом (сингл)
Prelude
Жанр
Acid Jazz
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Eumir Deodato - Prelude (coloured) (8719262033153) виниловая пластинка - фото 1
  • Eumir Deodato - Prelude (coloured) (8719262033153) виниловая пластинка - фото 2
  • Eumir Deodato - Prelude (coloured) (8719262033153) виниловая пластинка - фото 3
  • Eumir Deodato - Prelude (coloured) (8719262033153) виниловая пластинка - фото 4
  • Eumir Deodato - Prelude (coloured) (8719262033153) виниловая пластинка - фото 5
  • Eumir Deodato - Prelude (coloured) (8719262033153) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658789
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Eumir Deodato - Prelude (coloured) (8719262033153) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262033153]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Deodato
Альбом (сингл)
Prelude
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Also Sprach Zarathustra (2001), Spirit of Summer, Carly & Carole, Baubles, Bangles and Beads, Prelude to the Afternoon of a Faun, 45548
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eumir Deodato - Prelude (coloured) (8719262033153) виниловая пластинка

Погрузитесь в уникальный звук джаза и фанка с альбомом Prelude от Deodato, представленным на виниловой пластинке в оригинальном желто-зеленом оформлении. Этот LP принесет вам незабываемое звучание, которое смешивает различные музыкальные стили и создает неповторимую атмосферу. Готовы купить виниловую пластинку этого выдающегося альбома и насладиться его музыкойx



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Eumir Deodato - Prelude (coloured) (8719262033153) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262033153]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Deodato
Альбом (сингл)
Prelude
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Also Sprach Zarathustra (2001), Spirit of Summer, Carly & Carole, Baubles, Bangles and Beads, Prelude to the Afternoon of a Faun, 45548
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Погрузитесь в уникальный звук джаза и фанка с альбомом Prelude от Deodato, представленным на виниловой пластинке в оригинальном желто-зеленом оформлении. Этот LP принесет вам незабываемое звучание, которое смешивает различные музыкальные стили и создает неповторимую атмосферу. Готовы купить виниловую пластинку этого выдающегося альбома и насладиться его музыкойx


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Eumir Deodato - Prelude (coloured) (8719262033153) виниловая пластинка – стоимость товара 4030 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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