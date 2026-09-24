Top.Mail.Ru
Bonobo - Days To Come (2Lp) (5021392453187) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Bonobo - Days To Come (2Lp) (5021392453187) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Bonobo - Days To Come (2Lp) (5021392453187) виниловая пластинка - фото 1
Bonobo - Days To Come (2Lp) (5021392453187) виниловая пластинка - фото 2
Bonobo - Days To Come (2Lp) (5021392453187) виниловая пластинка - фото 3
Bonobo - Days To Come (2Lp) (5021392453187) виниловая пластинка - фото 4
Bonobo - Days To Come (2Lp) (5021392453187) виниловая пластинка - фото 5
Bonobo - Days To Come (2Lp) (5021392453187) виниловая пластинка - фото 6
Bonobo - Days To Come (2Lp) (5021392453187) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Bonobo
Альбом (сингл)
Days To Come
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bonobo - Days To Come (2Lp) (5021392453187) виниловая пластинка - фото 1
  • Bonobo - Days To Come (2Lp) (5021392453187) виниловая пластинка - фото 2
  • Bonobo - Days To Come (2Lp) (5021392453187) виниловая пластинка - фото 3
  • Bonobo - Days To Come (2Lp) (5021392453187) виниловая пластинка - фото 4
  • Bonobo - Days To Come (2Lp) (5021392453187) виниловая пластинка - фото 5
  • Bonobo - Days To Come (2Lp) (5021392453187) виниловая пластинка - фото 6
  • Bonobo - Days To Come (2Lp) (5021392453187) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658726
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Bonobo - Days To Come (2Lp) (5021392453187) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
NINJA TUNE
Barcode
[5021392453187]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Bonobo
Альбом (сингл)
Days To Come
Жанр
Jazz
Трек-лист
Intro, Days To Come, Between The Lines, The Fever, Transmission 94 (Parts 1 & 2), On Your Marks, Hatoa, Recurring, Nightlite, If You Stayed Over, Walk In The Sky, Ketto
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bonobo - Days To Come (2Lp) (5021392453187) виниловая пластинка

Третий студийный альбом Bonobo. Выпущен 2 октября 2006 года. Впервые включает в себя живой вокал — четыре трека записаны в сотрудничестве с певицей Bajka, один — с музыкантом Fink.

Отзывы о товаре Bonobo - Days To Come (2Lp) (5021392453187) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
NINJA TUNE
Barcode
[5021392453187]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Bonobo
Альбом (сингл)
Days To Come
Жанр
Jazz
Трек-лист
Intro, Days To Come, Between The Lines, The Fever, Transmission 94 (Parts 1 & 2), On Your Marks, Hatoa, Recurring, Nightlite, If You Stayed Over, Walk In The Sky, Ketto
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Третий студийный альбом Bonobo. Выпущен 2 октября 2006 года. Впервые включает в себя живой вокал — четыре трека записаны в сотрудничестве с певицей Bajka, один — с музыкантом Fink.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bonobo - Days To Come (2Lp) (5021392453187) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4390 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...