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Триммер бензиновый (бензокоса), ЗУБР ЗКРБ-350, катушка с леской/нож, шир. скашивания 38/23 см, 35 см3, 7500 об/мин, 1.15 кВт купить с доставкой в Москве
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Триммер бензиновый (бензокоса), ЗУБР ЗКРБ-350, катушка с леской/нож, шир. скашивания 38/23 см, 35 см3, 7500 об/мин, 1.15 кВт

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Триммер бензиновый (бензокоса), ЗУБР ЗКРБ-350, катушка с леской/нож, шир. скашивания 38/23 см, 35 см3, 7500 об/мин, 1.15 кВт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер бензиновый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658380
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Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Триммер бензиновый
Размеры в упаковке, см
98х32х30
Вес, кг.
9.2

Описание товара Триммер бензиновый (бензокоса), ЗУБР ЗКРБ-350, катушка с леской/нож, шир. скашивания 38/23 см, 35 см3, 7500 об/мин, 1.15 кВт

Идеальный вариант для кошения травы на дачном участке. В отличие от электротриммеров, бензиновый инструмент не зависит от наличия электричества, не ограничен длиной провода, безопасен в отношении поражения электрическим током. Удобная конструкция, высокая мощность, высокое качество изготовления, обеспечивающее увеличенный ресурс – все это делает бензиновый триммер «ЗУБР» Вашим лучшим помощником в уходе за газоном Особенности: -Удобен для кошения в труднодоступных местах, -Блокировка управления подачей топлива для безопасности оператора, -Увеличенный ресурс двигателя благодаря высокотехнологичной обработке, двум компрессионным кольцам и хромовому покрытию цилиндра, -Катушка с леской для качественного кошения травы и металлический нож для более грубой растительности, -Разъемная штанга для удобства хранения и транспортировки, -Удобная, регулируемая по высоте велосипедная рукоятка, -Плечевой ремень и оптимальная развесовка облегчают эксплуатацию, -Двойная система гашения вибрации, -Емкость для приготовления рабочей смеси в комплекте.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг

Отзывы о товаре Триммер бензиновый (бензокоса), ЗУБР ЗКРБ-350, катушка с леской/нож, шир. скашивания 38/23 см, 35 см3, 7500 об/мин, 1.15 кВт




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Триммер бензиновый
Описание
Идеальный вариант для кошения травы на дачном участке. В отличие от электротриммеров, бензиновый инструмент не зависит от наличия электричества, не ограничен длиной провода, безопасен в отношении поражения электрическим током. Удобная конструкция, высокая мощность, высокое качество изготовления, обеспечивающее увеличенный ресурс – все это делает бензиновый триммер «ЗУБР» Вашим лучшим помощником в уходе за газоном Особенности: -Удобен для кошения в труднодоступных местах, -Блокировка управления подачей топлива для безопасности оператора, -Увеличенный ресурс двигателя благодаря высокотехнологичной обработке, двум компрессионным кольцам и хромовому покрытию цилиндра, -Катушка с леской для качественного кошения травы и металлический нож для более грубой растительности, -Разъемная штанга для удобства хранения и транспортировки, -Удобная, регулируемая по высоте велосипедная рукоятка, -Плечевой ремень и оптимальная развесовка облегчают эксплуатацию, -Двойная система гашения вибрации, -Емкость для приготовления рабочей смеси в комплекте.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
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Отзывы


Триммер бензиновый (бензокоса), ЗУБР ЗКРБ-350, катушка с леской/нож, шир. скашивания 38/23 см, 35 см3, 7500 об/мин, 1.15 кВт - стоимость товара 7000 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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